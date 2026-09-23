Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?
Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Prima Cursă pentru Ultima Șansă din China a venit cu emoții uriașe pentru cele trei echipe care au fost nevoite să lupte pentru a rămâne în competiție. Cheloo și Mihai Ban, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice și Connie au pornit în cursa decisivă, fiecare sperând să evite ultimul loc.
Miercuri, 23.09.2026, 23:57