Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Prima Cursă pentru Ultima Șansă din China a venit cu emoții uriașe pentru cele trei echipe care au fost nevoite să lupte pentru a rămâne în competiție. Cheloo și Mihai Ban, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice și Connie au pornit în cursa decisivă, fiecare sperând să evite ultimul loc.

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