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Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Prima Cursă pentru Ultima Șansă din China a venit cu emoții uriașe pentru cele trei echipe care au fost nevoite să lupte pentru a rămâne în competiție. Cheloo și Mihai Ban, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice și Connie au pornit în cursa decisivă, fiecare sperând să evite ultimul loc.
Miercuri, 23.09.2026, 23:57
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Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 23:00 Asia Express 2026. Vedetele s-au confruntat la ping pong cu veteranii: Hai să-l luăm pe cel mai vârstnic!

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Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință foto cu personaje dintr-un film. Cheloo: Ne îmbracă în femei?

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 22:31 Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

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Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

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Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:00 Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

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Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:54 Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

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Furnicuțele 2026. Simona, soția lui Sorin Brotnei, detalii din relația lor: „Nu știam că e din Akcent!”

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:11
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