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(P) Cum alegi un parfum pentru sezonul rece: note, intensitate și persistență

Parfumul pe care îl porți cu plăcere în zilele fierbinți de vară rareori funcționează la fel de bine în plin sezon rece. Temperatura scăzută, aerul mai uscat și hainele mai groase schimbă complet modul în care o compoziție olfactivă se comportă pe piele, iar mulți oameni observă, an de an, că aroma parfumului preferat dispare mult mai repede decât și-ar dori.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 10:46 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 10:46
(P) Cum alegi un parfum pentru sezonul rece: note, intensitate și persistență | magnific.com
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Diferența nu ține de calitatea produsului, ci de faptul că fiecare sezon cere o abordare diferită atunci când vine vorba despre note, intensitate și persistență.

Frigul reduce evaporarea moleculelor volatile de la suprafața pielii, motiv pentru care parfumurile ușoare, cu note citrice sau acvatice, ideale vara, devin aproape imperceptibile pe vreme rece. În schimb, sezonul rece favorizează compozițiile mai calde, mai dense, cu note de fond persistente - vanilie, lemn, mosc, mirodenii -, care se dezvoltă mai bine pe pielea rece și rezistă mai mult timp sub hainele groase. Un exemplu relevant în acest sens este parfum Carolina Herrera, o gamă cunoscută pentru compoziții bine structurate, cu o bază solidă care se comportă remarcabil în lunile friguroase, tocmai datorită echilibrului dintre note florale și accente mai calde, gourmand.

De ce parfumurile se comportă diferit în funcție de temperatură

Comportamentul unui parfum pe piele este influențat direct de temperatura corporală și de cea a mediului înconjurător. Căldura accelerează evaporarea moleculelor olfactive, motiv pentru care, vara, un parfum se simte mai puternic la aplicare, dar se și disipează mai rapid. Iarna, procesul este invers: notele se eliberează mai lent, ceea ce înseamnă că un parfum conceput pentru sezonul rece are nevoie de o structură mai densă pentru a fi perceput corect, dar beneficiază, în schimb, de o persistență mult mai bună pe parcursul zilei.

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Această diferență explică de ce mulți experți în parfumerie recomandă o „garderobă olfactivă" adaptată sezonier, similar cu felul în care alegem hainele în funcție de temperatură. Un parfum prea ușor pentru iarnă riscă să dispară complet în câteva ore, indiferent cât de bine a fost aplicat, în timp ce un parfum prea intens pentru vară poate deveni copleșitor în căldură.

Notele calde, aliatul natural al sezonului rece

Compozițiile potrivite pentru iarnă gravitează, aproape întotdeauna, în jurul notelor calde și dense. Vanilia rămâne una dintre cele mai populare alegeri, oferind o senzație de confort și căldură, mai ales atunci când este combinată cu note de lemn, precum santalul sau cedrul. Mirodeniile - scorțișoară, cardamom, nucșoară - adaugă profunzime și un caracter mai sofisticat, potrivit pentru evenimentele de seară specifice acestui anotimp.

Notele orientale, cu accente de ambră, tămâie sau mosc, completează această categorie, oferind o persistență remarcabilă și o senzație de învăluire, ideală pentru zilele friguroase. Parfumurile gourmand, cu note de caramel, ciocolată sau fructe confiate, câștigă și ele popularitate în această perioadă, aducând o notă de răsfăț, potrivită atmosferei specifice sărbătorilor de iarnă.

Parfumuri florale calde, o alternativă rafinată pentru cei care evită notele orientale

Nu toată lumea preferă compozițiile intens orientale sau gourmand, iar pentru cei care caută o alternativă mai rafinată, esențele florale calde reprezintă o soluție excelentă. Un parfum precum La Vie Est Belle ilustrează perfect această categorie: o compoziție florală-gourmand, construită în jurul notelor de iris, paciuli și vanilie, suficient de caldă pentru a funcționa impecabil iarna, dar fără intensitatea copleșitoare a parfumurilor pur orientale. Acest tip de structură olfactivă oferă un echilibru apreciat de cei care vor căldură și persistență, fără să renunțe complet la eleganța notelor florale.

Intensitatea, un factor la fel de important ca alegerea notelor

Dincolo de tipul de note alese, concentrația parfumului influențează direct cât de bine se comportă acesta pe vreme rece. Formulele de tip eau de parfum (EDP) sau parfum, cu o concentrație mai ridicată de ulei parfumat față de eau de toilette (EDT), sunt recomandate pentru iarnă tocmai pentru că oferă o intensitate și o persistență superioare, compensând evaporarea mai lentă

specifică temperaturilor scăzute. O concentrație prea diluată riscă să treacă neobservată, mai ales atunci când parfumul este aplicat sub un pulover gros sau un palton.

Cum aplici parfumul pentru o persistență mai bună iarna

Modul de aplicare influențează, la rândul lui, cât timp rezistă un parfum pe parcursul zilei. Pielea hidratată reține mai bine moleculele olfactive decât cea uscată, motiv pentru care aplicarea unei creme neutre înainte de parfum poate prelungi semnificativ persistența acestuia, mai ales în sezonul rece, când epiderma tinde să fie mai deshidratată din cauza aerului uscat din interior.

Punctele calde ale corpului - încheietura mâinii, gâtul, spatele urechilor - rămân zonele ideale de aplicare, pentru că temperatura mai ridicată din aceste zone ajută la difuzarea treptată a notelor pe parcursul zilei. Evitarea frecării încheieturilor una de alta după aplicare este, de asemenea, un detaliu important, întrucât acest gest poate altera structura moleculară a parfumului și poate reduce persistența notelor de vârf.

Cum construiești o mini-garderobă olfactivă pentru sezonul rece

Nu este necesar să deții zeci de parfumuri pentru a avea o selecție potrivită fiecărei ocazii din sezonul rece. Două-trei variante, alese strategic - un parfum oriental sau gourmand pentru serile de iarnă, unul floral cald pentru utilizare zilnică și, eventual, o variantă mai lemnoasă pentru ocaziile business - acoperă majoritatea situațiilor, fără a fi nevoie de o investiție foarte mare.

Alegerea unui parfum potrivit pentru sezonul rece nu este doar o chestiune de preferință personală, ci ține cont de modul real în care temperatura influențează comportamentul unei compoziții olfactive pe piele. Notele calde, densitatea mai mare a formulei și o concentrație suficient de ridicată transformă un parfum dintr-o alegere plăcută într-una cu adevărat potrivită anotimpului, oferind atât intensitatea, cât și persistența necesare pentru a rezista pe tot parcursul unei zile friguroase.

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