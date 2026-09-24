Super Neatza. Cum să citim corect oferta băncii și ce înseamnă o dobândă mică
Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adrian Măniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, explică pas cu pas cum se citește corect oferta unei bănci și ce presupune cu adevărat o dobândă mică. Specialistul vorbește despre costurile ascunse, comisioane, diferența dintre dobânda nominală și DAE, precum și despre pașii pe care trebuie să îi urmeze oricine dorește să ia o decizie financiară chibzuită.
Joi, 24.09.2026, 09:16