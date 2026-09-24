Super Neatza. Cum să citim corect oferta băncii și ce înseamnă o dobândă mică

Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adrian Măniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, explică pas cu pas cum se citește corect oferta unei bănci și ce presupune cu adevărat o dobândă mică. Specialistul vorbește despre costurile ascunse, comisioane, diferența dintre dobânda nominală și DAE, precum și despre pașii pe care trebuie să îi urmeze oricine dorește să ia o decizie financiară chibzuită.

Super Neatza. La mulți ani, Izabela!

Joi, 24.09.2026, 08:55

Super Neatza. Cât ajută alergarea la pierderea în greutate

Joi, 24.09.2026, 08:44

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea rămâne răcoroasă!

Joi, 24.09.2026, 08:35

Super Neatza. 3 zile în septembrie, filmul cu cel mai mare număr de spectatori la TIFF

Miercuri, 23.09.2026, 11:43

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte fișicuri cu bani a prins Adi Minune și...

Miercuri, 23.09.2026, 11:41

Super Neatza. De ce unele persoane dispar fără explicații, deşi păreau interesate de o relație

Miercuri, 23.09.2026, 10:14

Super Neatza. Ramona, fotbal pe tocuri! Cum s-a descurcat

Miercuri, 23.09.2026, 10:07

Super Neatza. Ce este terapia cu sare şi cum ne poate ajuta în sezonul virozelor

Miercuri, 23.09.2026, 09:49

Super Neatza.Credit in lel sau credit in euro?

Miercuri, 23.09.2026, 09:15

Super Neatza. La mulți ani, Denisa!

Miercuri, 23.09.2026, 08:53

Super Neatza. De ce apar petele pigmentare şi ce soluții există

Miercuri, 23.09.2026, 08:47

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte cuvinte a descoperit echipa câștigătoare

Marti, 22.09.2026, 11:11