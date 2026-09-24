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Super Neatza. Cum să citim corect oferta băncii și ce înseamnă o dobândă mică

Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adrian Măniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, explică pas cu pas cum se citește corect oferta unei bănci și ce presupune cu adevărat o dobândă mică. Specialistul vorbește despre costurile ascunse, comisioane, diferența dintre dobânda nominală și DAE, precum și despre pașii pe care trebuie să îi urmeze oricine dorește să ia o decizie financiară chibzuită.
Joi, 24.09.2026, 09:16
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Super Neatza. La mulți ani, Izabela!

Super Neatza. La mulți ani, Izabela!

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:55 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornii ar putea fi forțați să ia o decizie pe loc

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornii ar putea fi forțați să ia o decizie pe loc

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:52 Super Neatza. Cât ajută alergarea la pierderea în greutate

Super Neatza. Cât ajută alergarea la pierderea în greutate

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:44 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea rămâne răcoroasă!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea rămâne răcoroasă!

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:35 Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 23:57 Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 23:00 Asia Express 2026. Vedetele s-au confruntat la ping pong cu veteranii: Hai să-l luăm pe cel mai vârstnic!

Asia Express 2026. Vedetele s-au confruntat la ping pong cu veteranii: Hai să-l luăm pe cel mai vârstnic!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 22:44 Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință foto cu personaje dintr-un film. Cheloo: Ne îmbracă în femei?

Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință foto cu personaje dintr-un film. Cheloo: Ne îmbracă în femei?

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 22:31 Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:31 Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:00 Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 20:31
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