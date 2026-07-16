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Super Neatza. Strategii psihologice pentru a-ți împrieteni copilul cu sportul

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ce este de făcut atunci când în aceeași familie ai un copil care nu se mai dă dus de pe terenul de sport și un altul care refuză categoric orice formă de mișcare? Cum gestionăm această dinamică fără să creăm frustrări, comparații toxice sau competiție dăunătoare între frați? Oana Dinculescu, cunoscut antrenor de copii și părinți, vine în platou cu răspunsuri clare, soluții practice și strategii psihologice esențiale pentru a-i împrieteni chiar și pe cei mai încăpățânați copii cu activitatea fizică.
Joi, 16.07.2026, 09:52
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GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina

GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina

Joi, 16.07.2026, 23:55 GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina

GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina

Joi, 16.07.2026, 23:55 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Giorgiana Dumitrescu, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Giorgiana Dumitrescu, câștigătoarea zilei

Logo show Joi, 16.07.2026, 10:14 Super Neatza. Ghidul complet al implantului dentar și etapele inserării lui

Super Neatza. Ghidul complet al implantului dentar și etapele inserării lui

Logo show Joi, 16.07.2026, 09:56 Super Neatza. La mulți ani, Camelia!

Super Neatza. La mulți ani, Camelia!

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:47 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: O relație a Vărsătorilor devine mai stabilă la muncă sau în viața personală

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: O relație a Vărsătorilor devine mai stabilă la muncă sau în viața personală

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:45 Super Neatza. World Cup News 2026: Anglia - Argentina 1-2. Messi, două pase decisive

Super Neatza. World Cup News 2026: Anglia - Argentina 1-2. Messi, două pase decisive

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:43 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Zile călduroase, cu temperaturi de până la 36 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Zile călduroase, cu temperaturi de până la 36 de grade

Logo show Joi, 16.07.2026, 08:37 GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina

GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina

Miercuri, 15.07.2026, 23:40 „Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:34
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