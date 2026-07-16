Super Neatza. Strategii psihologice pentru a-ți împrieteni copilul cu sportul

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ce este de făcut atunci când în aceeași familie ai un copil care nu se mai dă dus de pe terenul de sport și un altul care refuză categoric orice formă de mișcare? Cum gestionăm această dinamică fără să creăm frustrări, comparații toxice sau competiție dăunătoare între frați? Oana Dinculescu, cunoscut antrenor de copii și părinți, vine în platou cu răspunsuri clare, soluții practice și strategii psihologice esențiale pentru a-i împrieteni chiar și pe cei mai încăpățânați copii cu activitatea fizică.

Joi, 16.07.2026, 09:52