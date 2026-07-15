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Nidia Moculescu, prima reacție după ce a aflat din presă că mama ei a dat-o în judecată pentru a-i cere „pensie de întreținere”

Nidia Moculescu a rămas fără cuvinte în momentul în care a fost întrebată de jurnaliști despre noul proces intentat de mama ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 10:41 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 11:04
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Nidia Moculescu, prima reacție după ce a aflat din presă că mama ei a dat-o în judecată pentru a-i cere pensie de întreținere | Captură Facebook
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După moartea lui Horia Moculescu, relația dintre Nidia Moculescu și mama ei părea să dea semne de împăcare. Cu toate acestea, acțiunea în instanță a Marianei Moculescu arată că tensiunile nu au dispărut, iar conflictul pare să se fi reaprins.

Potrivit Spynews, problemele financiare uriașe cu care se confruntă fosta soție a lui Horia Moculescu, care riscă inclusiv evacuarea din apartamentul în care locuiește din cauza neplății chiriei, ar fi împins-o la gestul extrem.

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Mariana Moculescu și-a dat fiica în judecată pentru a-i cere „pensie de întreținere”

La sfârșitul lunii iunie, Mariana Moculescu a deschis un nou dosar în instanță, având ca obiect „pensie de întreținere”, solicitând, astfel, ajutor financiar de la fiica sa. Demersul vine la aproximativ un an după ce o acțiune asemănătoare a fost abandonată, fără ca instanța să pronunțe o hotărâre, potrivit Revista Viva.

Contactată pentru un punct de vedere, Mariana Moculescu nu a comentat motivele care au stat la baza deciziei sale, explicând că este un subiect care ține de viața sa privată, mai notează sursele citate mai sus.

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Cum a reacționat Nidia Moculescu: „Pentru ce m-a dat în judecată?”

După ce a aflat că Mariana Moculescu a deschis un nou proces împotriva ei, Nidia Moculescu a mărturisit că nu știa de existența dosarului și, într-o primă fază, a crezut că este vorba despre o neînțelegere.

Fiica regretatului Horia Moculescu i-a întrebat chiar pe jurnaliștii de la Spynews despre ce acțiune este vorba și ce anume solicită mama sa în instanță.

Vizibil luată prin surprindere de informație, Nidia Moculescu a refuzat să intre în detalii, preferând să nu comenteze în niciun fel decizia radicală luată de cea care i-a dat viață.

„Pentru ce m-a dat în judecată? Nu vreau să comentez nimic. Nu mă întreba nimic, te rog. Că nu vreau să comentez nimic. Mulțumesc”, a declarat Nidia Moculescu pentru Spynews.

Deznodământul acestui nou conflict se va contura în toamnă, când dosarul va ajunge pe masa magistraților. Pe 7 octombrie este programat primul termen al cauzei, dată la care Mariana și Nidia Moculescu ar urma să se întâlnească în sala de judecată, mai transmit sursele citate mai sus.

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