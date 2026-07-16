I-a dat una în cap după meci! Imagini scandaloase cu Jude Bellingham și un jucător argentinian după eliminarea Angliei

Jude Bellingham a fost surprins lovindu-l pe Valentín Barco după semifinala Anglia – Argentina de la Campionatul Mondial 2026. Imaginile cu incidentul au devenit virale, iar Argentina s-a calificat în marea finală.

Gest revoltător după Anglia – Argentina! Jude Bellingham, surprins lovind un adversar la finalul semifinalei. Imaginile au făcut înconjurul internetului | Getty Images

Semifinala Campionatului Mondial dintre Anglia și Argentina nu s-a încheiat doar cu bucuria calificării sud-americanilor în marea finală, ci și cu un incident care a stârnit numeroase reacții în lumea fotbalului. La doar câteva momente după fluierul final, camerele de filmat au surprins un conflict între Jude Bellingham și fundașul argentinian Valentín Barco, imaginile devenind rapid virale pe rețelele de socializare.

Imagini scandaloase cu Jude Bellingham și un jucător argentinian după eliminarea Angliei

Vizibil afectat de eliminarea Angliei, mijlocașul lui Real Madrid și-a ieșit din fire în timp ce jucătorii Argentinei își celebrau calificarea. În imaginile surprinse pe teren se observă cum Barco sărbătorea alături de colegii săi, printre care Julián Álvarez și Lautaro Martínez, în momentul în care Bellingham s-a apropiat și l-a lovit peste față.

Citește și: Argentina, a doua finalistă a Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 35-a zi lider de piaţă, cu record de audienţă

Articolul continuă după reclamă

Gestul internaționalului englez a provocat imediat reacția lui Valentín Barco, care l-a împins pe Bellingham, iar între cei doi s-a iscat o altercație. Situația risca să degenereze, însă mai mulți jucători din ambele echipe au intervenit rapid și i-au despărțit înainte ca incidentul să escaladeze.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Momentul a fost surprins de camerele de televiziune și distribuit masiv pe platformele de socializare, unde a generat mii de comentarii. Mulți suporteri au criticat reacția lui Jude Bellingham, considerând că un astfel de gest nu își are locul pe terenul de fotbal, indiferent de miza partidei sau de dezamăgirea provocată de înfrângere.

Argentina a revenit spectaculos și s-a calificat în finală

Dincolo de incidentele de la finalul meciului, semifinala a oferit unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale turneului. Argentina a reușit să întoarcă rezultatul într-un moment în care Anglia părea foarte aproape de calificarea în prima finală mondială din ultimele șase decenii.

Sud-americanii au găsit resursele necesare pentru o revenire spectaculoasă și s-au impus cu 2-1, obținând biletele pentru marea finală a Campionatului Mondial 2026. În ultimul act al competiției, Argentina va întâlni Spania, într-un duel care promite spectacol și care îi va aduce față în față pe veteranul Lionel Messi și tânărul fenomen Lamine Yamal.

Audiențe record pentru Antena 1

Semifinala dintre Anglia și Argentina a fost urmărită de un număr impresionant de telespectatori. Transmisă în direct pe Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY, partida a menținut postul de televiziune pe primul loc în clasamentul audiențelor pentru cea de-a 35-a zi a Campionatului Mondial 2026.

Confruntarea dintre cele două forțe ale fotbalului mondial a ținut milioane de fani cu sufletul la gură, oferind răsturnări spectaculoase de scor, momente dramatice și un final tensionat atât pe teren, cât și după ultimul fluier al arbitrului.

Acum, toate privirile se îndreaptă către marea finală, unde Argentina va încerca să cucerească un nou titlu mondial, în timp ce Spania visează la o nouă performanță istorică.