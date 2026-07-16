Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Furnicuțele”, invitat Ioan Andone. Fostul antrenor a vorbit de momentul în care i-a arătat semne obscene lui Valentin Ceaușescu

GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina

1

Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux

2

Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral

3

Partenera președintelui Nicușor Dan, apariție fără rezerve la Paris. Rochia transparentă aleasă la dineul lui Macron

4

Ultimele clipe din viața lui Doru de la Constanța. Artistul a pierdut lupta cu o boală gravă la doar 44 de ani

5

La 72 de ani, Ilie Dobre dă lovitura. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial

6

Horoscop zilnic 15 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate