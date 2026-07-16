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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina
GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina
Joi, 16.07.2026, 23:55
GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina
Joi, 16.07.2026, 23:55
GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:40
GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 23:00
Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina -...
Duminica, 12.07.2026, 06:20
Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) |...
Duminica, 12.07.2026, 05:35
Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția
Duminica, 12.07.2026, 04:10
Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) |...
Duminica, 12.07.2026, 01:00
Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia -...
Duminica, 12.07.2026, 00:00
GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia
Sambata, 11.07.2026, 00:00
GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 23:00
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GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina
Joi, 16.07.2026, 23:55
GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:40
„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Miercuri, 15.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai
Miercuri, 15.07.2026, 18:48
Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția
Miercuri, 15.07.2026, 18:34
Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță
Miercuri, 15.07.2026, 18:27
Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”
Miercuri, 15.07.2026, 18:19
Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”
Miercuri, 15.07.2026, 18:11
Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale
Miercuri, 15.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”
Miercuri, 15.07.2026, 17:47
Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți
Miercuri, 15.07.2026, 17:38
Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?
Miercuri, 15.07.2026, 17:29
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23:55
GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina
23:55
GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina
23:40
15 iul
GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina
20:15
15 iul
„Furnicuțele”, invitat Ioan Andone. Fostul antrenor a vorbit de momentul în care i-a arătat semne obscene lui Valentin Ceaușescu
19:00
15 iul
„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
18:48
15 iul
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai
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