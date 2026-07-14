Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ultimele clipe din viața lui Doru de la Constanța. Artistul a pierdut lupta cu o boală gravă la doar 44 de ani

Ultimele clipe din viața lui Doru de la Constanța. Artistul a pierdut lupta cu o boală gravă la doar 44 de ani

Doliu în lumea muzicii de petrecere. Doru de la Constanța a murit la doar 44 de ani. Noi informații despre problemele de sănătate și ultimele clipe din viața artistului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 11:53 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 11:55
Galerie
Doliu în lumea muzicii de petrecere. Doru de la Constanța a murit la doar 44 de ani. Noi detalii despre problemele sale de sănătate | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Lumea muzicii de petrecere este în doliu după moartea lui Doru de la Constanța, care s-a stins din viață în mod neașteptat la doar 44 de ani. Vestea tragică a șocat atât familia și apropiații artistului, cât și colegii de breaslă, care au transmis numeroase mesaje de condoleanțe în mediul online.

Ultimele clipe din viața lui Doru de la Constanța

Artistul a murit la Spitalul Militar din Constanța, după ce, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, i s-ar fi făcut rău la scurt timp după participarea la o petrecere. Circumstanțele exacte ale decesului nu au fost făcute publice până în acest moment, însă au început să apară noi informații despre problemele de sănătate cu care acesta s-ar fi confruntat în ultima perioadă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Cancan, una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că Doru de la Constanța suferea de o afecțiune gravă a pancreasului, care i-ar fi afectat starea de sănătate. Până la comunicarea unor concluzii oficiale din partea autorităților sau a medicilor, aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Vestea morții sale i-a îndurerat profund pe cei care l-au cunoscut. Colegii din lumea muzicii de petrecere au publicat pe rețelele de socializare fotografii și mesaje emoționante în memoria artistului, amintindu-și de momentele petrecute alături de acesta pe scenă și la numeroase evenimente.

Citește și: Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. Care a fost cauza decesului

Doru de la Constanța era unul dintre artiștii apreciați ai genului, fiind prezent de-a lungul anilor la sute de petreceri private, nunți și spectacole organizate în întreaga țară. Prin talentul și energia sa, și-a construit un nume cunoscut în industria muzicii de petrecere și era adesea solicitat să întrețină atmosfera la evenimente importante.

Artistul a pierdut lupta cu o boală gravă la doar 44 de ani

Dincolo de carieră, artistul era descris de apropiați drept un om dedicat familiei. Era căsătorit și avea o fiică, iar cei care l-au cunoscut spun că își punea întotdeauna familia pe primul loc și încerca să petreacă cât mai mult timp alături de cei dragi, în ciuda programului încărcat.

Moartea sa fulgerătoare a generat un val de reacții în mediul online. Fanii și prietenii au transmis sute de mesaje de condoleanțe și și-au exprimat regretul pentru dispariția prematură a artistului, mulți dintre ei declarând că nu le vine să creadă că acesta nu mai este în viață.

În prezent, apropiații încearcă să afle cu exactitate ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața lui Doru de la Constanța. Tragedia a lăsat un gol imens în rândul familiei, al prietenilor și al colegilor de breaslă, iar dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru lumea muzicii de petrecere din România.

Partenera președintelui Nicușor Dan, apariție fără rezerve la Paris. Rochia transparentă aleasă la dineul lui Macron...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră
Observatornews.ro Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie
Antena 3 O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
SpyNews Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au devenit virale
Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE Jurnalul
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20 Kudika
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN Redactia.ro
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x