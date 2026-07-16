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Aceștia sunt artiștii care vor cânta, de fapt, la finala Campionatului Mondial 2026

Ei sunt artiștii fără de care finala Cupei Mondiale nu ar fi posibilă. Cine va urca, de fapt, pe scenă, duminică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Iulie 2026, 11:04 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 11:06
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Aceștia sunt artiștii care vor cânta, de fapt, la finala Campionatului Mondial 2026 | antena 1
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Campionatul Mondial din 2026 se apropie de ultimul act, iar finala dintre Spania și Argentina va aduce o premieră în istoria competiției.

Aceștia sunt artiștii care vor cânta, de fapt, la finala Campionatului Mondial 2026

Pe lângă lupta pentru trofeu, spectatorii vor avea parte de primul spectacol organizat la pauza unei finale de Cupă Mondială, inspirat din celebrul model al Super Bowl-ului american.

Meciul decisiv este programat duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey, iar organizatorii au pregătit un eveniment spectaculos care își propune să transforme finala într-un adevărat festival al sportului și muzicii. Conceptul artistic este coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, cel care a lucrat împreună cu FIFA și Global Citizen pentru realizarea show-ului de la pauză.

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Pe scena amplasată pe stadion vor urca unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală. FIFA a confirmat prezența unor artiști precum Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa BTS, una dintre cele mai populare formații K-pop din lume. Lor li se vor alătura Burna Boy, Gustavo Dudamel și corul PS22 din New York, într-un spectacol care va dura aproximativ 11 minute, în timp ce întreaga pauză a meciului ar putea fi extinsă până la 25-30 de minute pentru montarea și demontarea scenei.

Surprizele nu se opresc aici. În cadrul ceremoniei de închidere și al evenimentelor dedicate finalei vor apărea și Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, dar și actorul Tom Cruise, într-un program artistic gândit să atragă milioane de telespectatori din întreaga lume.

Ce așteptări are FIFA de la finala din 2026

FIFA speră ca această premieră să transforme finala Cupei Mondiale într-un spectacol global, care să depășească granițele fotbalului și să aducă împreună fanii sportului și ai muzicii.

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Într-un comunicat oficial, forul mondial a explicat că ceremonia de închidere va marca sfârșitul unei ediții istorice a Campionatului Mondial.

„Ceremonia de închidere va încheia povestea Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de a începe mult-așteptatul meci care va încorona campioana acestui turneu revoluționar”, a transmis FIFA.

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