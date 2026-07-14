La 72 de ani, Ilie Dobre dă lovitura. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial

Ilie Dobre a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Comentatorul sportiv a fost premiat pentru cele 48 de cărți publicate și a primit o nouă recunoaștere internațională.

Ilie Dobre a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Comentatorul sportiv a fost premiat pentru cele 48 de cărți publicate și a primit o nouă recunoaștere internațională. | Antena 3CNN / AI

Ilie Dobre a reușit o nouă performanță remarcabilă, stabilind cel de-al 12-lea record mondial al carierei sale. Cunoscutul comentator sportiv a fost recunoscut de World Record Academy pentru cele mai multe cărți publicate de un comentator sportiv de radio, o realizare care confirmă activitatea sa impresionantă atât în jurnalismul sportiv, cât și în domeniul literar.

La 72 de ani, Ilie Dobre dă lovitura

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Ilie Dobre a semnat nu mai puțin de 48 de volume, abordând de-a lungul timpului aproape toate genurile literare. De la biografii și cărți dedicate marilor personalități ale sportului românesc, până la lucrări documentare și volume de memorialistică, comentatorul și-a construit o carieră impresionantă și în lumea scrisului.

Noua performanță vine după o activitate de peste patru decenii în presa sportivă, perioadă în care Ilie Dobre a comentat mii de evenimente sportive și a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului din România.

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O carieră dedicată sportului

De-a lungul carierei sale, Ilie Dobre a realizat numeroase transmisiuni în direct de la meciuri din campionatul intern, competiții europene și internaționale, turnee finale, Campionate Mondiale și Campionate Europene de fotbal. Stilul său inconfundabil de a comenta meciurile și pasiunea pentru sport l-au transformat într-un reper pentru generații întregi de ascultători.

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Pe lângă activitatea din fața microfonului, comentatorul și-a dedicat o mare parte din timp cercetării și scrisului, reușind să publice un număr impresionant de volume. Tocmai această activitate i-a adus acum un nou record mondial și o nouă recunoaștere internațională.

A primit și titlul de ambasador World Record Academy

După numeroasele recorduri obținute de-a lungul anilor prin activitatea sa profesională, Ilie Dobre a primit și titlul de ambasador al World Record Academy, organizație care certifică performanțe excepționale la nivel mondial.

Acesta este cel de-al 12-lea record mondial atribuit comentatorului sportiv, o performanță rar întâlnită în domeniul jurnalismului și al literaturii sportive.

Cum a început pasiunea pentru scris

Pasiunea lui Ilie Dobre pentru literatură a început în anul 1992, când a început să lucreze la prima sa carte. Volumul a fost dedicat legendarului fotbalist Nicolae Dobrin, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului românesc.

Succesul primei lucrări l-a motivat să continue, iar în următoarele decenii a publicat constant cărți dedicate sportului, marilor campioni și unor personalități care au scris istorie în competițiile interne și internaționale.

Prin noul record mondial, Ilie Dobre își consolidează statutul de personalitate de referință în jurnalismul sportiv românesc. Performanța sa demonstrează că pasiunea, perseverența și munca depusă de-a lungul unei cariere impresionante pot fi răsplătite cu recunoaștere la nivel internațional, atât în fața microfonului, cât și în lumea cărților.