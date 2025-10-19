Neatza de Weekend, 19 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Flavia Mihășan: Vreme rece, cu maxime cuprinse între 6 și 17 grade Celsius
Ediția din 19 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Flavia Mihășan ne spune cum va fi prognoza meteo. Duminică temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei avem câțiva nori de ploaie în centru și în regiunile estice, iar vântul prinde putere în zona centrală, în est și în sud-vestul extrem.
Duminica, 19.10.2025, 10:43