Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Simona și Marius Urzică la proba de pedalat cu capul în jos

Episodul 2 din data de 6 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă la înălțime. Băieții însă vor fi cei care vor pedala pe o bicicletă cu capul în jos deasupra mării. Al șaptelea cuplu care a acceptat provocarea probei a fost cel format din Simona și Marius Urzică.

Marti, 06.01.2026, 20:45