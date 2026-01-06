Antena Căutare
Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Cătălin și Luiza Zmărăndescu la proba de pedalat cu capul în jos
Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Cătălin și Luiza Zmărăndescu la proba de pedalat cu capul în jos

Episodul 2 din data de 6 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă la înălțime. Băieții însă vor fi cei care vor pedala pe o bicicletă cu capul în jos deasupra mării. Ultimul cuplu care a acceptat provocarea probei a fost cel format din Cătălin și Luiza Zmărăndescu.
Marti, 06.01.2026, 20:50
Ziua decisivă a săptămânii! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Ziua decisivă a săptămânii! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Marti, 06.01.2026, 23:52 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Simona Urzică a primit o nouă provocare! Dani Oțil: Va trebui să vă luptați cu gladiatorii!

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Simona Urzică a primit o nouă provocare! Dani Oțil: Va trebui să vă luptați cu gladiatorii!

Marti, 06.01.2026, 23:49 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Finală spectaculoasă între Simona Urzică și Maria Pitică! Cine a câștigat proba turnului lăzilor de bere

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Finală spectaculoasă între Simona Urzică și Maria Pitică! Cine a câștigat proba turnului lăzilor de bere

Marti, 06.01.2026, 23:45 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Maria Pitică și Sandra Izbașa s-au întrecut în cea de-a doua semifinală la turnul lăzilor de bere

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Maria Pitică și Sandra Izbașa s-au întrecut în cea de-a doua semifinală la turnul lăzilor de bere

Marti, 06.01.2026, 23:20 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Simona Urzică și Cătălina Marin s-au întrecut în prima semifinală la turnul lăzilor de bere

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Simona Urzică și Cătălina Marin s-au întrecut în prima semifinală la turnul lăzilor de bere

Marti, 06.01.2026, 23:00 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul dintre Sandra Izbașa și Adda de la turnul lăzilor de bere

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul dintre Sandra Izbașa și Adda de la turnul lăzilor de bere

Marti, 06.01.2026, 22:40 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul de la turnul lăzilor de bere dintre Maria Pitică și Claudia Cîrjan

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul de la turnul lăzilor de bere dintre Maria Pitică și Claudia Cîrjan

Marti, 06.01.2026, 22:20 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul dintre Simona Urzică și Luiza Zmărăndescu de la turnul lăzilor de bere

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul dintre Simona Urzică și Luiza Zmărăndescu de la turnul lăzilor de bere

Marti, 06.01.2026, 21:50 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul dintre Dilinca și Cătălina Marin de la turnul lăzilor de bere

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cine a câștigat duelul dintre Dilinca și Cătălina Marin de la turnul lăzilor de bere

Marti, 06.01.2026, 21:40 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Simona și Marius Urzică la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Simona și Marius Urzică la proba de pedalat cu capul în jos

Marti, 06.01.2026, 20:45 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Marius Urzică a împlinit 50 de ani! Concurenții i-au făcut o surpriză uriașă

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Marius Urzică a împlinit 50 de ani! Concurenții i-au făcut o surpriză uriașă

Marti, 06.01.2026, 20:30 Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Povestea cuplului Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Power Couple România, 6 ianuarie 2026. Povestea cuplului Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Marti, 06.01.2026, 20:30
