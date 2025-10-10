Super Neatza, 10 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer mai mult noros şi ploi slabe în centrul şi nord-estul ţării
Ediția din 10 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Munteanu ne spune cum va fi prognoza meteo: Vineri o să plouă trecător în Maramureș, Transilvania și în Moldova, iar în zona montană înaltă, spre seară vor fi precipitații mixte. Vântul va ajunge la viteze de 40...55 km/h și se încălzește în cea mai mare parte a țării.
Vineri, 10.10.2025, 08:41