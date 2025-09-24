Antena Căutare
Super Neatza, 24 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: va ploua slab în vestul, nordul și centru țării

Ediția din 24 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo: Miercuri, vremea se răcește accentuat în nord-vestul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de normal și vor fi 18, 19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor însă, se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Banat se vor atinge 32 de grade.
Miercuri, 24.09.2025, 08:20
Super Neatza, 24 septembrie 2025. Cât este de sigur să mergem cu copilul la concerte

Super Neatza, 24 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Pentru berbeci apar discuții legate de investiții

Super Neatza, 24 septembrie 2025. La mulți ani, Florentina!

