Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Meteo Super Neatza, 9 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi slabe și o scădere a temperaturilor în nordul și centrul țării
Logo show

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi slabe și o scădere a temperaturilor în nordul și centrul țării

Ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo: Marți se răcește în nord-vest și în centru pe unde se înnorează și vor fi perioade cu averse zgomotoase. În schimb, în ținuturile sudice vremea se menține frumoasă și călduroasă și se mai ating 32, 33 de grade.
Marti, 09.09.2025, 08:54
x
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Andreea Tudor

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Andreea Tudor

Logo show Marti, 09.09.2025, 10:00 Super Neatza, 9 septembrie 2025. Ce mâncăm pe stomacul gol, când suntem pe fugă

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Ce mâncăm pe stomacul gol, când suntem pe fugă

Logo show Marti, 09.09.2025, 09:19 Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală

Logo show Marti, 09.09.2025, 09:00 Super Neatza, 9 septembrie 2025. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza, 9 septembrie 2025. La mulți ani, Daniela!

Logo show Marti, 09.09.2025, 08:56 Asia Express, 8 septembrie 2025. Cine a câștigat prima imunitate din acest sezon

Asia Express, 8 septembrie 2025. Cine a câștigat prima imunitate din acest sezon

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:59 Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă!

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:46 Asia Express, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, planuri și strategii pentru cea de-a doua probă: Ei te vor arde!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, planuri și strategii pentru cea de-a doua probă: Ei te vor arde!

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:35 Asia Express, 8 septembrie 2025. Concurenții, provocați să facă fapte bune. Pe cine au făcut fericiți

Asia Express, 8 septembrie 2025. Concurenții, provocați să facă fapte bune. Pe cine au făcut fericiți

Logo show Luni, 08.09.2025, 22:38 Asia Express, 8 septembrie 2025. Aproape de accident pe drumul spre steag: Era să intrăm în ei!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Aproape de accident pe drumul spre steag: Era să intrăm în ei!

Logo show Luni, 08.09.2025, 22:20 Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți

Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți

Logo show Luni, 08.09.2025, 21:44 Asia Express, 8 septembrie 2025. Ce echipe au întâmpinat probleme la proba de pe biciclete: Dădea în gol!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Ce echipe au întâmpinat probleme la proba de pe biciclete: Dădea în gol!

Logo show Luni, 08.09.2025, 20:58 Asia Express, 8 septembrie 2025. În ce constă prima probă din această ediție

Asia Express, 8 septembrie 2025. În ce constă prima probă din această ediție

Logo show Luni, 08.09.2025, 20:44
x