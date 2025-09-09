Super Neatza, 9 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi slabe și o scădere a temperaturilor în nordul și centrul țării
Ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo: Marți se răcește în nord-vest și în centru pe unde se înnorează și vor fi perioade cu averse zgomotoase. În schimb, în ținuturile sudice vremea se menține frumoasă și călduroasă și se mai ating 32, 33 de grade.
