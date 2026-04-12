O rețetă clasică de pască pregătită de Chef Nicolai Tand: pască cu brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie

Pască reprezintă unul dintre deserturile care definesc masa de Paște, dar și unul dintre acele preparate ce pot fi realizate cu calm, fără complicații inutile. Este genul de rețetă ce adună laolaltă ingrediente simple și un gust familiar, ușor de recunoscut.

Publicat: Duminica, 12 Aprilie 2026, 12:30 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 17:10

În ediția specială de Paște a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand a propus o variantă de pască preparată din aluat dospit și umplutură cremoasă de brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie. O rețetă clasică, gândită pentru a fi ușor de realizat acasă și perfectă pentru masa de sărbătoare.

Pască pornește de la ingrediente accesibile și pune accent pe lactate de bază, folosite corect, fără adaosuri inutile. Este un desert ce se taie frumos, se păstrează bine și poate fi pregătit din timp, fără stres.

Lactatele sunt esențiale pentru o pască reușită

Aluatul dospit oferă structură și un contrast plăcut față de umplutura moale, în timp ce brânza dulce de vaci adaugă consistență, fără a încărca gustul. Smântâna fermentată și grișul ajută la stabilizarea compoziției, astfel încât umplutura să rămână cremoasă, fără să curgă după coacere.

Aromele clasice de lămâie și vanilie completează pasca într-un mod echilibrat, evitând transformarea acesteia într-un desert excesiv de dulce. Este combinația care funcționează de fiecare dată, indiferent dacă pasca este servită simplu sau ca parte a unei mese mai bogate.

Pască cu brânză dulce, rețeta propusă de Chef Nicolai Tand

Deși pasca este adesea asociată cu rețete migăloase, versiunea propusă de Chef Nicolai Tand se bazează pe pași clari și ingrediente bine dozate. Rezultatul este un desert aerat, aromat și ușor de realizat chiar și de către cei care nu obișnuiesc să facă frecvent aluaturi dospite.

Ingrediente pentru pască

1. Pentru aluat

300 g făină

120 ml lapte, călduț

50 g zahăr

40 g unt topit

1 ou

15 g drojdie proaspătă (sau 5 g drojdie uscată)

1 praf de sare

coaja rasă de la ½ lămâie

1 linguriță zahăr vanilat

2. Pentru umplutură

500 g brânză dulce de vaci, bine scursă

120 g zahăr

2 ouă

80 g smântână fermentată

40 g griș

60 g stafide, opțional

coaja rasă de la 1 lămâie

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

3. Pentru finisare

1 ou

1 lingură lapte

Mod de preparare a pascăi cu brânză dulce

Pentru aluat, drojdia se dizolvă în laptele călduț cu puțin zahăr și se lasă câteva minute pentru a se activa. Se adaugă făina, oul, zahărul, sarea și coaja de lămâie, iar la final se încorporează untul topit. Aluatul se frământă până devine elastic și se lasă la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

Umplutura se obține prin amestecarea brânzei cu zahărul, ouăle și smântâna, urmate de griș, vanilie, coajă de lămâie și un praf de sare. La final, se adaugă stafidele, dacă se folosesc. Compoziția trebuie să fie cremoasă, dar bine legată.

Cea mai mare parte din aluat se întinde și se așază într-o formă rotundă tapetată. Umplutura se toarnă uniform, iar din restul de aluat se poate realiza o împletitură pe margine sau o cruce deasupra, după preferință. Pasca se unge cu ou bătut cu lapte și se coace la 170–175°C timp de 45–50 de minute, până capătă o culoare frumoasă. Se lasă la răcit înainte de a o tăia.

Un desert de sărbătoare, pornind de la lactate simple

În cazul deserturilor cu brânză, ingredientele de bază fac diferența. Laptele, smântâna și brânza dulce trebuie să aibă un gust curat și o textură potrivită pentru ca pasca să iasă echilibrată și aromată.

Gama Boni de tot de la PENNY reunește lactate concepute pentru utilizare zilnică, de la lapte și smântână, până la produse fermentate, ușor de integrat în rețete clasice.

Este genul de desert care demonstrează că, atunci când pornești de la ingrediente de calitate și o rețetă clară, cele mai simple preparate rămân cele mai reușite.