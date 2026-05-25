Mireasa, sezon 13. Părinții Giuliei au intervenit în direct, după ce au apărut imagini cu ea sărutând o fată

După ce au apărut imagini cu Giulia sărutându-se cu o fată, părinții fetei au intervenit în direct la Capricii. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 13:25 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 13:31
Mama Giuliei și-a încurajat fiica la scurt timp după ce au apărut imagini cu ea sărutând o fată.

„Giulia te iubesc enorm, din tot sufletul! Giulia, ăsta să-ți fie ultimul gând (n.r dacă cei de acasă sunt bine) pentru că noi acasă suntem bine. Toată familia ta suntem alături de tine, cu bune, cu rele, ești a noastră. Ești prima noastră comoară, Giulia, să nu uiți asta niciodată! Îi mulțumesc lui Alex că e alături de tine, te merită și îl meriți. Giulia, capul sus! Am văzut clipul, m-a șocat, Giulia nu a fost rebelă, a avut o perioadă în care a fost închisă în ea, am încercat, am vorbit cu ea. Giulia a avut mai multe prietene în anturajul ei. Eu nu am avut de unde să știu că fata aceea are acea orientare. Despre acea fată și acele informații mă voi ocupa personal”, a spus mama Giuliei la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Să nu te mai preocupi, tati! Capul sus! Vă susținem pe amândoi!”, a spus tatăl Giuliei.

„Eu acum m-am liniștit, a trecut, nu mă definește trecutul, important e că Alex mă iubește și că e alături de mine. Vă iubesc pe toți enorm!”, a spus Giulia.

