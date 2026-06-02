Pui în bere brună, o rețetă lentă și plină de gust pregătită de Chef Nicolai Tand

Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 17:03 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 17:14
Sunt zile în care nu mai vrei să gătești pe repede înainte, ci să lași lucrurile să se așeze în ritmul lor. Rețetele gătite lent au exact acest avantaj: nu cer tehnici complicate, dar îți oferă timp să construiești un gust bogat, în straturi, fără grabă.

Pui în bere brună

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 2 iunie, Chef Nicolai Tand a venit cu o astfel de propunere: pui în bere brună, gătit la cuptor alături de legume și un sos care se leagă treptat. Este genul de preparat care pornește simplu, dar care ajunge să aibă o profunzime neașteptată în farfurie.

În loc să fie doar un ingredient secundar, berea Haiduc este folosită aici ca bază pentru sos, contribuind la echilibrul final al gustului. Iar timpul petrecut în cuptor face ca toate aromele să se amestece natural.

O rețetă construită în jurul contrastelor

Lucrurile care funcționează bine în această rețetă sunt contrastele. Marinada aduce o combinație de dulce și ușor picant, datorită mierii și muștarului, iar usturoiul completează totul cu acel gust familiar care se regăsește în multe preparate gătite lent.

Berea brună Haiduc vine cu o notă mai profundă, ușor caramelizată, care se transformă pe măsură ce se reduce în cuptor. În același timp, legumele gătite lent își lasă propriile arome în sos, fără să acopere gustul cărnii.

Este o rețetă în care nimic nu iese în evidență exagerat, dar toate elementele lucrează împreună pentru un rezultat echilibrat.

Pui în bere brună, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Este un preparat care nu cere atenție constantă, ci mai degrabă un pic de organizare la început și răbdare la final.

Ingrediente

Pentru pui

  • 1 pui întreg (1,6–1,8 kg)
  • 2 linguri muștar Dijon
  • 1 lingură muștar boabe
  • 2 linguri miere
  • 5 căței usturoi tocați
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • sare și piper

Pentru legume

  • 4 cepe mari
  • 1 praz mare
  • 2 ardei kapia
  • 2 dovlecei mici
  • 150 g roșii cherry
  • 1 căpățână de usturoi

Pentru gătire

  • 600 ml bere brună Haiduc
  • 200 ml supă de pui sau apă
  • 2 foi de dafin
  • 1 crenguță rozmarin
  • 30 g unt rece

Cum se prepară

Prepararea începe cu marinada, care se întinde bine peste pui și îi dă timp să absoarbă aromele. După câteva ore la rece, puiul se rumenește ușor, pentru a căpăta culoare și pentru a fixa gustul.

În aceeași bază se gătesc legumele, până devin moi și ușor dulci. Berea brună Haiduc se adaugă și se lasă puțin să se reducă, apoi se completează cu supă și condimente.

Puiul revine în tavă și totul intră la cuptor, unde se gătește lent, până când carnea devine fragedă și sosul bine legat. La final, fără capac, preparatul capătă o crustă ușoară, iar untul adăugat în sos îi dă acea textură fină care completează totul.

Este genul de mâncare care nu are nevoie de multe accesorii în farfurie, pentru că sosul și legumele spun deja întreaga poveste.

Un ingredient simplu care schimbă rezultatul

În preparatele gătite lent, detaliile fac diferența, iar lichidul în care gătești este unul dintre ele. Berea brună Haiduc nu doar înmoaie carnea, ci construiește un sos cu mai multă profunzime, în care se simt discret note dulci și ușor amare.

Berea Haiduc, include mai multe tipuri de bere, potrivite pentru diferite stiluri: Haiduc Blond, Haiduc Brun, Haiduc Puternic și Haiduc Fără Alcool. Gama se găsește în magazinele PENNY și este un produs marcat cu emblema 3RO. Profilul ei echilibrat o face potrivită nu doar pentru consum, ci și pentru astfel de rețete.

Un preparat ca acesta arată că uneori nu este nevoie de tehnici complicate. Este suficient să pornești de la ingrediente potrivite și să le lași timp să își spună povestea.

