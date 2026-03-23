Rețetă de ravioli cu umplutură fină de brânză și sos aerat de sfeclă. Nicolai Tand a dezvăluit secretul unui preparat delicios

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 23 martie 2026, Chef Nicolai Tand a adus în platou o rețetă despre răsfăț, culoare și echilibru: ravioli cu umplutură fină de brânză, serviți cu un sos aerat de sfeclă, delicat și spectaculos vizual. Un preparat care transformă o masă obișnuită într-un mic moment de plăcere, fără a fi nevoie de o ocazie specială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 17:20 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 17:30

Rețeta aduce împreună texturi cremoase, note ușor dulci și accente de prospețime, într-o combinație care arată la fel de bine pe farfurie pe cât este de gustoasă. Iar pentru un plus de savoare, Chef Nicolai Tand a ales ingrediente atent selecționate din gama Selection de la PENNY, ideală atunci când vrei să te răsfeți sau să faci o bucurie cuiva drag.

Rețeta lui Chef Nicolai Tand pentru ravioli cu umplutură fină de brânză și sos aerat de sfeclă

Un preparat elegant, dar accesibil, care arată că nu ai nevoie de o mare sărbătoare pentru a te bucura de ceva cu adevărat bun. Ingredientele sunt ușor de găsit, iar rezultatul final impresionează prin gust, culoare și finețe.

Ingrediente:

1. Pentru umplutură

• 320 g ricotta foarte bine scursă (4–6 ore în tifon)

• 120 g mini rulouri din gama Selection

• 50 g parmezan ras fin din gama Selection

• 1 gălbenuș

• 6 g sare (ajustezi după gust)

• piper alb

• coajă rasă de la ½ lămâie bio

• 1 linguriță de cimbru sau mărar foarte fin tocat (opțional)

2. Sos aerat de sfeclă

• 350 g sfeclă roșie coaptă

• 60 ml smântână lichidă (30–35%)

• 40 ml supă clară de legume sau apă

• 15 ml oțet de zmeură sau balsamic alb

• 10 ml suc de lămâie

• 20 ml ulei de măsline

• 5 g sare

• piper alb

• foi proaspete de paste pentru ravioli

Cum se prepară ravioli cu umplutură fină de brânză și sos aerat de sfeclă

În rândurile de mai jos se găsesc pașii prin care se poate prepara rețeta de ravioli cu umplutură fină de brânză și sos aerat de sfeclă:

Umplutura

Ricotta trebuie să fie foarte bine scursă, pentru a nu înmuia aluatul. O amesteci cu mini rulourile de brânză din gama Selection, parmezanul Selection și gălbenușul, până obții o compoziție fină și omogenă. Condimentezi cu sare, piper alb, coajă de lămâie și verdeața aleasă. Textura finală trebuie să fie cremoasă, dar suficient de fermă încât să își păstreze forma pe foaia de pastă.

Ravioli

Întinzi foile de paste foarte subțire, pui mici grămăjoare de umplutură la distanțe egale, umezești marginile cu puțină apă, apoi acoperi cu a doua foaie. Presezi bine în jurul umpluturii, pentru a elimina aerul, tai ravioli și îi așezi pe o suprafață presărată cu făină.

Sosul de sfeclă

Mixezi sfecla coaptă cu smântâna, supa de legume, oțetul, sucul de lămâie și uleiul de măsline, până obții o cremă perfect fină. Potrivești gustul cu sare și piper alb. Pentru efectul aerat, mai mixezi sosul timp de 30–40 de secunde cu blenderul vertical chiar înainte de servire sau îl poți spuma într-un sifon.

Gătirea finală

Fierbi ravioli în apă bine sărată timp de 2-3 minute, până se ridică la suprafață. Îi scoți cu grijă și îi așezi peste sosul de sfeclă întins pe farfurie.

La final, adaugi câteva picături de ulei de măsline bun, puțină coajă de lămâie rasă sau parmezan foarte fin.

Un răsfăț cu gust bun și culoare, cu ingrediente din gama Selection de la PENNY

Cremoși, colorați și echilibrați, acești ravioli sunt dovada că te poți răsfăța oricând, fără un motiv anume. Gama Selection de la PENNY reunește produse atent alese, perfecte pentru momentele în care vrei ceva special, fie că gătești pentru tine, fie că vrei să faci o surpriză cuiva drag.

Uneori, e suficient un drum până la magazinul PENNY din apropiere pentru a aduce un strop de culoare și savoare în farfurie.

