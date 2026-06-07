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Fermier forțat să plătească o pagubă de 8.000 de euro din cauza tractorului parcat lângă casă. Cum a cauzat pierderea fantastică

Un fermier din România e forțat acum să plătească o pagubă de 8.000 de euro din cauza tractorului din cauza tractorului parcat în spatele casei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 17:00
Fermierul estimează pierderile la 8.000 de euro | Shutterstock
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La finalul lunii mari, un tractor parcat în spatele casei a fost distrus în urma unui incendiu care pare să fi pornit chiar de la el.

Incidentul a avut loc în comuna Grănicești, județul Suceava, scrie SVNews.

Se pare că incendiul ar fi fost cauzat de un scurtcircuit la nivelul bateriei tractorului.

Potrivit autorităților, vehiculul avea bateria conectată atunci când a izbucnit incendiul.

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Fermier forțat să plătească o pagubă de 8.000 de euro din cauza tractorului parcat lângă casă

Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți susțin că incidentul a fost anunțat printr-un apel la urgențe, pe data de 23 mai 2026, în jurul orei 18. Apelul a fost realizat de o vecină din Grănicești, care a văzut tractorul cuprins de flăcări.

Potrivit informațiilor, fermierul ar fi plecat de acasă cu 2 ore înainte de producerea incidentului. Dar a lăsat tractorul parcat în spatele casei, cu bateria conectată.

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Vecina sa a observat fumul gros care ieșea din tractor și chiar a încercat să stingă incendiul cu ajutorul unui furtun, înainte să sune la 112. Potrivit surselor, tractorul era marca Landini.

Autoritățile au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, dar fermierul a estimat paguba produsă la 8.000 de euro.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Garda de Intervenție Siret, cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Grănicești. Pompierii au reușit localizarea și lichidarea incendiului înainte ca flăcările să se extindă la alte bunuri din gospodărie.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime, însă proprietarul a estimat paguba la aproximativ 8.000 de euro. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la nivelul bateriei tractorului. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru distrugere din culpă.

Incendiile cauzate de utilajele agricole sunt mai frecvente vara, susțin experții

Potrivit experților, în astfel de situații, unul dintre cele mai frecvente puncte de pornire ale incendiilor e compartimentul motor. Praful, uleiul și reziduurile vegetale se acumulează în timp în acest compartiment, ceea ce crește riscul unui incendiu.

Aceste materiale pot deveni inflamabile atunci când intră în contact cu o scânteie electrică sau cu supraîncălzirea unor cabluri. În plus, vibrațiile constante produse în timpul lucrului pe teren pot slăbi bornele bateriei sau pot uza izolația firelor. Ceea ce crește riscul de scurtcircuit.

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ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) a raportat în mod repetat că intervențiile la incendii de utilaje agricole sunt mai frecvente în perioadele de vară și toamnă, când activitatea agricolă e intensă. În multe cazuri, incendiile se propagă rapid din cauza materialelor combustibile din jur, precum paie, fân sau resturi vegetale depozitate lângă utilaj.

Specialiștii în siguranță recomandă verificarea periodică a instalației electrice, curățarea compartimentului motor și înlocuirea cablurilor uzate, mai ales la utilajele mai vechi. De asemenea, experții recomandă deconectarea bateriei atunci când utilajul nu e utilizat pentru perioade mai lungi, măsură ce poate preveni scurtcircuite accidentale.

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