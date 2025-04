Florin Ristei și Radu Bucălae și-au dezvăluit cele mai mari temeri legate de telefon. Ce e mai rău: fără baterie sau fără semnal?

În ediția de luni, 7 aprilie 2025, a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Radu Bucălae și Florin Ristei au dezvăluit care sunt cele mai mari frici ale lor când vine vorba despre telefon. Ce detalii au ieșit la iveală despre cei doi.

În ediția de luni, 7 aprilie 2025, a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Florin Ristei și Radu Bucălae au stat de vorbă despre temerile fiecăruia dintre ei legate de telefon. În plus, în cadrul discuției, cei doi au dezvăluit detalii inedite din viețile lor personale, din spatele camerelor de filmat.

Florin Ristei și Radu Bucălae au dezvăluit care sunt temerile lor legate de telefon. Ce detalii au ieșit la iveală la Neatza cu Răzvan și Dani din 7 aprilie 2025

Cei doi prezentatori de la Neatza cu Răzvan și Dani au recunoscut că sunt „depedenți” de telefoanele lor și se tem atunci când nu le pot folosi din diferite motive. În timp ce Radu Bucălae a dezvăluit că îi este frică să nu rămână fără baterie la telefon, Florin Ristei a spus la ce secret a apelat pentru a nu rămâne niciodată fără semnal în propria casă.

„Când vezi că telefonul tău mai are 2-3% baterie și nu apuci să îl dai pe economisire baterie și nici nu ajungi acasă prea curând?”, a ridicat o problemă Florin Ristei.

„Asta e baterofobie. Nu ajungi în situația asta niciodată, că ai încărcătoare peste tot. N-ai cum să nu ai. Eu când vor roșul ăla, mă iau fibrilațiile”, a răspuns Radu Bucălae.

Citește și: Cuza și Radu Bucălae au dezvăluit la ce folosesc ei grupurile de Whatsapp. Ce detalii s-au aflat la Neatza cu Răzvan și Dani

Mai mult, artistul a mărturisit că se confruntă cu o situație bizară în propria casă, legată de semnalul la telefon, așa că a apelat la un truc.

„Eu în casă am o celulă - așa îi spun eu - are pereții nu știu cum făcuți și nu am semnal în casă. Eu am un repetitor de semnal, pe care îl bagi în priză și se amplifică semnalul. Și când nu am semnal, mă duc la geam, lipsesc telefonul, să fie puțin”, a povestit Florin Ristei.

„Asta e semnalofobie, clar”, a glumit colegul lui de platou.

„Îți mai dau una: când la finalul lunii, îți apare cost sumplimentar 10 euro? Pe lângă abonament”, a mai pus Florin Ristei un subiect în discuție, în timp ce promova serviciile de internet oferite de Digi.

„Eu cred că există în DEX acest simptom, se numește facturofobie. Eu am suferit foarte mult. Eu deși știu care e factura mea. Dacă vine cu 50 de bani mai mult, mă ia asta că am rămas cu: da, de unde mi-a băgat, mă, 50 de bani ăștia?!”, a mai adăugat Radu Bucălae.

Citește și: Florin Ristei și Radu Bucălae au dezvăluit care sunt primele cinci grupuri care apar pe Whatsapp! Ce detalii au ieșit la iveală