Răspunsul pe care l-a dat Florin Ristei după ce Dani Oțil l-a întrebat când o să se însoare. Ce a putut să zică | VIDEO

Florin Ristei a oferit un răspuns neașteptat la „Neatza cu Răzvan și Dani” atunci când Dani Oțil l-a întrebat dacă are de gând să se însoare. Explicația artistului l-a luat prin surprindere până și pe colegul său de emisiune.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Florin Ristei este destul de rezervat în ceea ce privește viața personală. Acesta preferă nu vorbească despre situația amoroasă sau despre evenimentele importante din familie.

De curând, artistul a intrat în atenția presei după ce s-a afișat alături de Yasmin Awad. Au existat o mulțime de speculații că cei doi ar forma un cuplu, însă Florin Ristei nu a oferit prea multe detalii despre acest subiect controversat.

Aparițiile cântărețului în compania superbei șatene au pus pe gânduri fanii, chiar și pe Dani Oțil. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu s-a mai putut abține și l-a întrebat pe colegul său când are de gând să se căsătorească.

„Florin face o frumoasă vârstă. 38, tată! Se zice că la 40 de ani începe viața. Tu tot aștepți să înceapă. Hai să încep cu întrebările… Florin Ristei vine dintr-o familie de intelectuali, a avut șansa să trăiască lângă un frate mult mai mare. Fratele lui a încercat, e om serios, dar se pare că sămânța sădită nu a fost suficient udată! Când să ne așteptăm să te pui la casa ta?”, a zis gazda matinalului de la Antena 1.

Ce a răspuns Florin Ristei după ce Dani Oțil l-a întrebat când are de gând să se însoare

Deși a împlinit recent 38 de ani, Florin Ristei nu își dorește să se căsătorească prea curând. Acesta i-a dezvăluit prezentatorului TV, printr-o intervenție telefonică, că vrea să se mai bucure de libertate o perioadă.

„Dani, vreau să mai copilăresc puțin. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu! Până la 40 merg cu tot ce am învățat până acum, iar după o luăm de la capăt. Mulți mi-au spus că la 40 de ani începe o altă viață”, a dezvăluit artistul la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

De asemenea, Florin Ristei a dat de înțeles că își concentrează toată atenția asupra carierei sale. Cântărețul are o profesie pe care o desfășoară cu mare drag. Atunci când nu se află pe platoul de filmare, fanii îl pot vedea pe scenă.

În ciuda faptului că nu se simte pregătit să se căsătorească, artistul nu exclude gândul de a merge în fața altarului cu sufletul său pereche.

„Nici nunta Ilonei nu mi-a dat vreun imbold, nici viața mea de muzician nu cred că e incompatibilă cu ideea de familie, doar că nu forțez momentul în care se va întâmpla. Cred că tipurile de relații se schimbă tot timpul, la fel ca și noi. Fiecare poveste vine cu ritmul ei, important e să fii prezent în ea și să te bucuri, nu doar să bifezi niște etape și niște pași sociali.

Real vorbind, nu sunt complicat, dar am un ritm greu de prins. Dar, cine rezistă ritmului, primește un om sincer, loial și care face glume și când se ceartă”, a mai povestit Florin Ristei, potrivit okmagazin.ro.