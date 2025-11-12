Nasser Al-Attiyah, o legendă a competițiilor de raliu, în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cum se pregătește pentru Dakar 2026

Antena Căutare
Telespectatorii au avut parte de o surpriză în ediția de miercuri, 12 noiembrie 2025, din „Neatza cu Răzvan și Dani”. Nasser Al-Attiyah, Nasser Al-Attiyah și reprezentantul echipei Dacia Sandriders, a vorbit despre Dakar 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 16:25 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 17:20

Dani Oțil și Răzvan Simion au avut un invitat special în ediția de miercuri, 12 noiembrie 2025, din „Neatza cu Răzvan și Dani”. Nasser Al-Attiyah, legenda competițiilor de raliu, și-a făcut apariția în platoul emisiunii.

Cu zâmbetul pe buze, pilotul de raliu a scos la iveală detalii neștiute despre Dakar 2026. Acesta a povestit despre cum decurge o zi din viața lui într-o astfel de cursă, dar și care este strategia pentru a câștiga competiția.

„Când am auzit de acest proiect, ca orice român, am zis că nu se poate! După cum știți, de anul trecut, proiectul Dacia Sandriders îl are în prim-plan pe Nasser Al-Attiyah. Este omul care explică bine orice etapă!”, a dezvăluit Dani Oțil, vizibil încântat să-l cunoască pe pilotul de raliuri.

Cum se pregătește Nasser Al-Attiyah pentru Dakar 2026

La începutul discuției cu prezentatorul TV, Nasser Al-Attiyah a explicat că anul 2025 a fost unul foarte bun pentru el. Mai mult, acesta a început pregătirile pentru marea competiție la care urmează să participe, Dakar 2026.

Pilotul de raliu va reprezenta echipa Dacia Sandriders. Sportivul este nerăbdător să ajungă din nou în circuit și să se bucure de o nouă victorie.

Citește și: Premiul pentru cea mai bună emisiune de divertisment de zi, câștigat de Super Neatza cu Răzvan și Dani!

Puțini sunt cei care știu că Nasser Al-Attiyah și echipa lui se pregătesc timp de un an pentru viitoarele competiții. Aceștia au o strategie bine pusă la punct și fac tot posibilul pentru a câștiga.

De asemenea, pilotul de raliu-raid a povestit cum decurge o zi din viața lui la Dakar. Acesta a explicat că întreaga echipă depune un efort uriaș pentru o astfel de competiție care se desfășoară în 15 zile. Nasser Al-Attiyah se trezește în fiecare dimineața între 4:00 și 5:00, iar cursa durează întreaga zi, întorcându-se în jurul orei 17:00.

În timpul competiției, sportivul a dezvăluit că primesc mâncare și băutură specială. De asemenea, acesta a mai scos la iveală că nu mânâncă foarte mult atunci când se află în cursă. În cele 15 zile din Dakar, pilotul de raliu trebuie să fie pregătit atât psihc, cât și fizic.

Nasser Al-Attiyah a vorbit și despre mașina cu care a participat la diferite competiții. Acesta a dezvăluit că vehicul de raliu a suferit câteva modificări față de anul trecut, fiind adaptat pentru Dakar 2026.

Cine este Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah s-a născut pe 21 decembrie 1970 la Doha, Qatar și este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de raliu-raid din lume și un sportiv polivalent. Cunoscut pentru stilul său agresiv și constanța din competițiile de anduranță, acesta a câștigat de cinci ori prestigiosul Rally Dakar (2011, 2015, 2019, 2022 și 2023) și a devenit campion mondial în categoria Producție (PWRC) în 2006.

Colaj cu Dani Oțil și Nasser Al-Attiyah la Neatza cu Răzvan și Dani
+1
Mai multe fotografii

Pe lângă performanțele din motorsport, este și un pasionat de tir (talere), disciplină în care a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. În prezent, reprezintă echipa Dacia Sandriders, unde își pune experiența și talentul în slujba unui nou capitol al aventurii Dakar.

