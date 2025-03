A murit celebrul astrolog Minerva! Gabriela Dima s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Care ar fi cauza decesului

Astrologul Gabriela Dima, cunoscută în toată România sub numele de Minerva, a murit în această dimineață, la vârsta de 66 de ani.

Astrologul Sanda Ionescu a fost cea care a făcut anunțul pe rețelele de socializare: „Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim pentru tot ce ne-ai lăsat!”, a scris astrologul Sanda Ionescu, pe Facebook.

Potrivit Cancan, astrologul Minerva ar fi ajuns, săptămâna trecută, la Spitalul Sfântul Ioan din București, într-o stare gravă. Aceasta se lupta de mai mult timp cu un cancer agresiv, iar, în ultimele zile, starea ei s-a agravat considerabil.

Unde va fi înmormântată Minerva

Vestea dureroasă a fost confirmată de astrologul Valeriu Pănoiu, care a dezvăluit că fratele Gabrielei Dima se va ocupa de înmormântare, care va avea loc în Arad.

„Sandra Ionescu, o prietenă comună din televiziune, a ținut legătura cu fratele dumneaei. De la dânsa am aflat. A fost internată la Spitalul Sfântul Ioan. Avea metastaze, a avut cancer. Înmormântarea va fi la Arad, nu se știe când, se fac deocamdată toate formalitățile. Mama ei trăiește, fratele se ocupă de toată birocrația, de toate procedurile. Nu o s-o avem aici, în București. Oricum, ea locuia în Popești-Leordeni. Gabi, în ultimii doi-trei ani, și-a protezat un șold, iar, anul trecut, în toamnă, și-a pus proteză și la al doilea șold. Mama ei, care era medic, e cea care a avut grijă de ea. Fratele ei, care am impresia că locuiește parcă în Satu Mare, a fost aici. Ei au fost avertizați, se știa că e pe ultima sută de metri de vreo săptămână”, a declarat astrologul Valeriu Pănoiu pentru Fanatik.

Minerva a avut un parcurs educațional cu adevărat impresionant și o carieră de succes. Este una dintre cele mai apreciate personalități din lumea astrologiei. A absolvit trei facultăți: Drept, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, dar și Psihologia. De-a lungul vieții sale, a ajutat o mulțime de oameni și le-a deschis calea către o nouă perspectivă asupra vieții.

Într-un interviu acordat la începutul anului, Minerva povestea cum a fentat moartea de câteva ori, însă diagnosticul de cancer a fost cea mai mare provocare din viața sa.

„Cam de vreo cinci ori. Dar alta e problema, gândește-te că m-am dat peste cap cu mașina de vreo două ori. Am ieșit dintre fiare cum mă vezi. Am descoperit că am un defect morfogenetic. Am o proteză hibridă, ca orice Vărsător sunt deschizător de drumuri, dacă la mine merge, merge și la alte milioane de oameni.

Sunt momente în care intuiția îmi spune să rămân pe loc. Povestea cu mașinile care s-au ciocnit s-a întâmplat la intrarea în București. Eu am tras cât mai mult, am încercat să urc pe trotuar, dar a nimerit în mine, asta a fost să fie. Cred că moartea este o stare de fapt, e o trecere în altă dimensiune. Moare trupul, nu moare spiritul. Am convingerea asta”, spunea regretata Gabriela Dima, citată de Libertatea și Fanatik.

Potrivit Spynews, în anul 2023, Minerva a fost supusă unei intervenții chirurgicale la șold, după ce a fost diagnosticată cu coxartroză. Operația a avut loc la un spital din Arad, iar perioada de recuperare a fost dificilă.

La doar nouă ani, Minerva a fost diagnosticată greșit cu leucemie. Deși vestea inițială i-a alarmat pe apropiații săi, afecțiunea de care suferea era, însă, cu totul alta, iar lupta ei pentru viață a fost una lungă și grea. A suferit, de-a lungul anilor, și din cauza altor probleme de sănătate.

„Am trecut prin asta la nouă ani. A fost o luptă continuă cu mine şi cu părinţii mei. La nouă ani s-a constatat o leucemie limfocitară acută. Nu era nimeni sigur de diagnostic. Eu am constatat mai târziu, la 17 ani, când am întrebat-o pe mama: <<Eu de ce nu am voie să mă joc sau să ies. Nu aveam voie să fac nicio mişcare bruscă>>, a povestit astroloaga în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, potrivit Revista Viva.