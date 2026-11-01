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România, pe primul loc în UE la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare. Ce arată cele mai noi date Eurostat

România are cel mai mare preț al energiei electrice din UE raportat la puterea de cumpărare, arată Eurostat. Ce indică datele pentru prima jumătate a lui 2026.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 14:11 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 14:14
România, pe primul loc în UE la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare | eurostat
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România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în clasamentul prețurilor la energia electrică pentru consumatorii casnici, raportate la puterea de cumpărare.

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, pentru prima jumătate a anului 2026, românii suportă cel mai ridicat cost al electricității din UE în raport cu puterea lor de cumpărare, deși prețurile medii la nivel european au înregistrat o ușoară scădere.

România, pe primul loc în UE la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare. Ce arată cele mai noi date Eurostat

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în clasamentul prețurilor la energia electrică raportate la puterea de cumpărare. Datele publicate de Eurostat, pe 30 octombrie 2026, arată că românii suportă cel mai ridicat cost al electricității din UE atunci când sunt luate în calcul diferențele de putere de cumpărare dintre state.

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Potrivit Eurostat, în prima jumătate a anului 2026, România a înregistrat un nivel de 46,9 PPS pentru 100 kWh, fiind urmată de Polonia, cu 41,1 PPS, și Cehia, cu 34,3 PPS.

La polul opus se află Malta, cu 13,8 PPS, Ungaria, cu 14,7 PPS, și Luxemburg, cu 15,5 PPS.

Indicatorul PPS permite compararea prețurilor între țări, ținând cont de diferențele dintre nivelurile generale ale prețurilor. Prin urmare, clasamentul nu reflectă strict tarifele exprimate în euro, ci costul electricității ajustat la puterea de cumpărare.

Prețul energiei electrice a crescut cu 51,6% în România

Datele Eurostat arată și o diferență majoră între evoluția prețurilor din România și cea înregistrată la nivel european.

În primele șase luni ale anului 2026, prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici din România a crescut cu 51,6%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în moneda națională. Este cea mai mare creștere înregistrată în Uniunea Europeană.

În schimb, la nivelul UE, prețul mediu al electricității a scăzut cu 2,2% față de a doua jumătate a anului 2025, ajungând la 0,28 euro/kWh. Chiar și după această reducere, electricitatea rămâne considerabil mai scumpă decât înaintea crizei energetice din 2022.

Unde este cea mai scumpă electricitatea în euro

Dacă sunt analizate prețurile nominale, fără ajustarea la puterea de cumpărare, clasamentul arată diferit.

Irlanda a înregistrat cel mai ridicat tarif, de 0,39 euro/kWh, urmată de Germania și Belgia, cu câte 0,36 euro/kWh.

Cele mai mici prețuri au fost raportate în Ungaria, cu 0,11 euro/kWh, și în Malta și Bulgaria, cu aproximativ 0,13 euro/kWh.

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