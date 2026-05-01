Cât costă un kilogram de cireșe în 2026. Fructele au ajuns în piețele din România

Primele cireșe au ajuns în piețele din România chiar la finalul lunii aprilie. Prețul uriaș al fructelor a fost o adevărată surpriză pentru cumpărători. Iată câți bani trebuie să scoată din buzunar pofticioșii pentru un kilogram.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 13:26 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 14:51
Printre cele mai așteptate fructe ale primăverii se numără cireșele. Odată cu venirea sezonului cald, tot mai mulți pofticioși merg în piață pentru a „vâna” cele mai bune oferte, însă se lovesc de prețurile ridicate ale începutului de sezon.

Încă de la finalul lunii aprilie, primele cireșe au apărut pe tarabe, stârnind interesul cumpărătorilor. Ca de fiecare dată, aceștia trebuie să scoată din buzunar o sumă importantă de bani pentru a gusta din aroma verii.

Cât costă un kilogram de cireșe în 2026

Cumpărătorii au luat cu asalt Piața Cibin din Sibiu, unde au fost scoase la vânzare primele cireșe din acest sezon. Nici măcar prețul ridicat nu i-a speriat pe aceștia. Cei care își doresc să își facă pofta trebuie să plătească 180 de lei pentru un kilogram.

Articolul continuă după reclamă

În ciuda acestui aspect, comercianții ajung să vândă rapid marfa. Mulți cumpărători nu mai au răbdare să aștepte producțiile locale, motiv pentru care cumpără fructele aduse din Spania la un preț uriaș.

Primele loturi de cireșe s-au vândut rapid, însă vânzătorii urmează să readucă fructele pe tarabe.

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”, a declarat o comerciantă din piață, conform oradesibiu.ro.

Un lucru este cert, cumpărătorii nu pot rezista tentației. Aceștia sunt atrași de gustul lor unic, dar și de aspectul atrăgător.

„Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon.”, a mai adăugat o comerciantă, conform sursei citate mai sus.

Prețul cireșelor a crescut semnificativ față de anul trecut. În aceeași perioadă, fructele din import erau scoase la vânzare cu prețul de 150 de lei pe kilogram.

În perioada următoare, pe măsură ce oferta se diversifică și apar producțiile locale, este de așteptat ca prețurile să devină mai accesibile pentru majoritatea cumpărătorilor, iar cireșele să nu mai fie doar un moft.

Nu doar cireșele se numără în preferințele românilor, ci și căpșunile. Aceste fructe aromate se găsesc în piețele din România pornind de la prețul de 15 lei pentru o caserolă.

