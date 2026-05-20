Cu cât se vinde un kilogram de pepene în mai 2026? Pofticioșii scot bani frumoși din buzunar pentru un astfel de răsfăț

Și în 2026, pepenele rămâne cel mai căutat produs din piețe și supermarketuri încă din ultima lună a primăverii. Mulți români nu rezistă tentației și scot sume importante din buzunar pentru un astfel de capriciu.

Nimic nu se compară cu gustul răcoritor și delicios al unui pepene copt. Așadar, românii profită din plin de apariția primilor pepeni din piețele și supermarketuri, chiar dacă nu sunt de la producători locali.

Fie că este consumat rece, de la frigider, sau abia cumpărat, acest produs continuă să fie vedeta zilelor toride. Chiar dacă prețul kilogramului de pepene este foarte ridicat la început de sezon, cererea rămâne la fel de mare.

Începând cu lunile aprilie și mai, comercianții aduc pepeni din import. Aceștia sunt așteptați cu mare nerăbdare de clienții care îi aleg cu atenție. Românii au diferite criterii prin care își dau seama dacă un pepene este savuros și dulce. Unii se uită la coaja lucioasă, în timp ce alții se iau după sunetul lui.

Pentru mulți cumpărători, gustul autentic merită fiecare leu investit. Uneori se întâmplă ca pepenele să nu fie pe placul lor, pierzând o suma importantă de bani cu un produs mult prea copt sau crud.

Cât costă un kilogram de pepene în mai 2026

Pe măsură ce temperaturile cresc, pepenele devine cel mai căutat aliment din piețe și supermarketuri. Este un fruct ușor, hidratant și ideal pentru întreaga familie. Copiii îl adoră, iar adulții îl consideră alimentul perfect pentru zilele de vară. În plus, acesta poate fi folosit și în salate, sucuri sau alte preparate răcoritoare.

Deși prețul pepenilor nu este deloc mic, puțini sunt cei care pot trece pe lângă ei fără să cumpere măcar unul. Unii nu mai țin cont de banii pe care trebuie să-i scoată din buzunar pentru a-și face pofta.

Cei care își doresc să se bucure de un pepene cu miez copt și savuros trebuie să achite suma de 8,99 de lei în supermarketuri. La comercianții locali, prețul este de 8,50 de lei sau chiar mai puțin, în luna mai 2026.

Odată cu apariția primilor pepeni românești, prețurile vor scădea semnificativ chiar dacă cheltuielile de producție au crescut. În general, aceștia sunt puși către vânzare după jumătatea lunii iunie, atunci când sunt suficienți de copți pentru a fi consumați. Mulți români nu pot avea răbdare până atunci, motiv pentru care aleg să cumpere un produs din import la un preț uriaș.