Ce decizie a luat Simona Gherghe pentru copiii ei din această toamnă. Ana și Vlad vor merge împreună: „E prea devreme”

Simona Gherghe a povestit cum arată programul celor doi copii ai săi odată cu începerea noului an școlar. Ana și Vlad au deja mai multe activități sportive și artistice, iar din această toamnă vor avea ceva nou în program.

Prezentatoarea a explicat și de ce a făcut această alegere, dar și ce spune despre posibilitatea ca cei doi să-i calce, într-o zi, pe urme.

Ce activități fac Ana și Vlad, copiii Simonei Gherghe

Începutul toamnei vine cu un program nou și în familia Simonei Gherghe. Prezentatoarea este mama a doi copii, Ana Georgia și Vlad Ioan, pe care îi are împreună cu soțul său, Răzvan Săndulescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2017, conform www.a1.ro. Simona Gherghe a vorbit acum despre activitățile pe care le fac Ana și Vlad și despre felul în care ea și soțul ei aleg să îi încurajeze. Prezentatoarea spune că cei doi copii sunt curioși și le place să încerce lucruri noi, motiv pentru care părinții nu vor să îi limiteze la o singură activitate: „Ana și Vlad sunt genul de copii cărora le place să experimenteze. Și îi încurajăm să facă diverse sporturi sau extra activități. De pildă, fac înot și tenis, Vlad fotbal, Ana mai face pian, iar la școală gimnastică. Nu urmărim performanța, ci diversitatea. Dacă le place ceva, sunt liberi să încerce. Sportul îi ajută să-și consume energia, activitățile artistice le dezvoltă creativitatea. Toate îi țin departe de tentația ecranelor”, a povestit Simona Gherghe pe Instagram. Preocuparea vedetei pentru timpul petrecut de copii în fața ecranelor nu este una nouă. În trecut, Simona Gherghe vorbea despre încercarea de a găsi un echilibru inclusiv în perioada în care Ana avea activități educaționale online și spunea că, înainte de acel moment, copiii nu erau lăsați să stea în fața ecranelor, conform www.antena3.ro.

Ana și Vlad vor merge la cursuri de teatru și film

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Din această toamnă, lista activităților celor doi copii se mărește. Simona Gherghe a dezvăluit că i-a înscris pe Ana și Vlad la cursuri de teatru și film. Decizia nu înseamnă însă că prezentatoarea își dorește neapărat ca fiica și fiul ei să urmeze o carieră în această zonă. Pentru ea, experiența este mai degrabă o oportunitate prin care cei mici pot deveni mai creativi, mai spontani și mai puțin timizi: „Din toamna asta, vor merge amândoi la cursuri de teatru și film. Nu pentru că își doresc ei sau noi o carieră în zona asta. E prea devreme pentru astfel de decizii și oricum nici nu știm dacă au înclinații reale spre teatru. Dar aceste cursuri îi vor ajuta să se exprime liber, să scape de emoții, să fie creativi și spontani”, a mai explicat Simona Gherghe pe Instagram. Prezentatoarea nu a ales locul întâmplător. Ea spune că a căutat mai multe variante și a cerut recomandări înainte să ia decizia. Un argument a fost și experiența altor părinți pe care îi cunoaște: „După mai multe căutări și recomandări, i-am înscris la Academia Buftea. Mai mulți copii de la școala Anei merg acolo, iar părinții lor mi-au spus că cei mici se simt foarte bine la cursurile de teatru și film. Așa că, de luna asta, amândoi vor merge acolo în fiecare sâmbătă”, a precizat vedeta. Simona Gherghe a mai menționat că instituția se află în perioada formării grupelor și că există cursuri pentru diferite categorii de vârstă.

Simona Gherghe încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de copii

Ana și Vlad ocupă un loc central în viața Simonei Gherghe, iar prezentatoarea a vorbit de mai multe ori despre felul în care maternitatea i-a schimbat prioritățile. Într-un interviu mai vechi, vedeta mărturisea că ea și Răzvan Săndulescu au ales să se ocupe în mare parte singuri de copii, după câteva experiențe neplăcute cu bonele. Simona spunea atunci că își organizează inclusiv weekendurile și călătoriile astfel încât să petreacă mult timp împreună cu Ana și Vlad, conform www.a1.ro. Independența copiilor este, însă, la fel de importantă pentru ea. În vara acestui an, Ana și Vlad au fost plecați în tabără, iar la întoarcere își doreau deja o nouă experiență de acest fel. Simona Gherghe spunea atunci că astfel de momente îi ajută să învețe să se descurce singuri, conform www.spynews.ro.

Odată cu începutul anului școlar 2026-2027, familia intră într-un nou ritm, iar pe lângă școală, grădiniță și sport, Ana și Vlad vor descoperi acum împreună și lumea teatrului și a filmului.