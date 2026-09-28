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Daniel Bîrligea, viața atacantului crescut într-un sat cu câteva case. Poate fi urmărit în meciul România - Bosnia de la 21:45

Daniel Bîrligea se află în lotul României pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, programată în această seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 12:36 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 12:39
Daniel Bîrligea, viața atacantului crescut într-un sat cu câteva case. Poate fi urmărit în meciul România - Bosnia de la 21:45 | hepta.ro
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Atacantul este printre cei 23 de jucători aleși de Gheorghe Hagi pentru confruntarea din Liga Națiunilor, meci care va fi transmis în direct de Antena 1.

Dincolo de fotbalistul care a ajuns să îmbrace tricoul echipei naționale se află însă povestea unui copil care a crescut în condiții dificile și care a făcut sacrificii importante pentru visul său.

Daniel Bîrligea, viața atacantului crescut într-un sat cu câteva case

Daniel Bîrligea s-a născut la Brăila, dar copilăria și-a petrecut-o într-un sat din Insula Mare a Brăilei, despre care spune că avea doar 10 case.

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Într-un interviu acordat Digi Sport, atacantul a povestit că fotbalul a devenit pasiunea lui de la o vârstă foarte fragedă. Mama l-a dus câteva zile la fotbal, iar Bîrligea spune că s-a îndrăgostit rapid de acest sport.

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La doar 8 ani, pleca singur cu autobuzul către Constanța, unde mergea la antrenamente. Pentru a ajunge la fotbal, trebuia să schimbe chiar și două-trei autobuze, deoarece mama lui era la muncă.

„Plecam singur pe stradă la 8 ani pentru a-mi îndeplini visul”, a povestit Bîrligea.

În sat, își făcea singur antrenamente. Avea lângă casă o magazie cu un perete de cărămidă și lovea mingea în zid, repetând la nesfârșit.

Părinții s-au despărțit, iar sora a avut un rol important

Copilăria lui Bîrligea a fost marcată și de despărțirea părinților. Într-un interviu acordat Fanatik, atacantul a spus că părinții săi s-au separat când avea aproximativ 8-9 ani și că tatăl său nu a fost prezent în viața lui în perioada copilăriei.

Mama lui a plecat ulterior la muncă în Italia, iar Daniel și sora sa au rămas o perioadă în România.

Laurențiu Calu, unul dintre primii antrenori ai lui Bîrligea, a povestit că sora fotbalistului, mai mare cu trei ani, a avut grijă de el și îl ducea la antrenamente. Calu a descris perioada respectivă drept una foarte dificilă pentru copilul Bîrligea.

Situația a fost atât de complicată încât Bîrligea a ajuns să locuiască la internat, lângă clubul Luceafărul Brăila. Într-o iarnă, s-a îmbolnăvit grav și a fost internat în spital. Laurențiu Calu a povestit că mergea la el cu mâncare dimineața și seara și că l-a ținut câteva zile la mama sa acasă.

Mama, omul care i-a schimbat viața

Pentru Bîrligea, mama a rămas cea mai importantă persoană din viața sa.

Fotbalistul a vorbit cu emoție despre perioada în care mama sa muncea în Italia, în timp ce el și sora lui se aflau la internat în Brăila.

După aproximativ doi ani, mama s-a întors și i-a întrebat dacă vor să meargă cu ea în Italia. Răspunsul lor a fost imediat afirmativ. Bîrligea a descris momentul drept una dintre cele mai mari bucurii ale vieții sale, pentru că își dorea să fie din nou alături de familie.

În august 2012, când avea 12 ani și patru luni, Bîrligea a plecat în Italia împreună cu mama și sora lui. El a explicat că situația financiară a familiei nu era una bună, iar mama avea deja o anumită stabilitate în Italia.

De la Palermo și Teramo la fotbalul mare

În Italia, Bîrligea și-a continuat atât viața, cât și drumul în fotbal. A ajuns în zona Palermo, unde a evoluat la nivel juvenil, iar ulterior a făcut pasul către Teramo, în Serie C.

După falimentul lui Palermo, atacantul a continuat la Teramo, unde a început fotbalul profesionist. În 2022, CFR Cluj l-a adus în România. La CFR Cluj a devenit un atacant important, iar în 2024 a făcut pasul la FCSB. În august 2026, Bîrligea s-a întors în Italia, semnând cu Frosinone.

A ajuns și la naționala României

Munca începută în copilărie, când bătea mingea de peretele unei magazii și mergea singur cu autobuzul la antrenamente, l-a dus în cele din urmă la echipa națională.

Bîrligea a marcat chiar la debutul său pentru România, în partida cu Cipru, iar atacantul a dedicat golul mamei, surorii și iubitei sale.

Acum, la 26 de ani, Bîrligea este din nou în lotul României, de această dată pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina.

Hagi a schimbat radical lotul față de partida cu Suedia, lăsând în afara celor 23 de jucători mai multe nume importante, printre care Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Dennis Man. Bîrligea se află însă pe lista celor selecționați pentru confruntarea din această seară.

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