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Ce a descoperit ANAF în garajul unei firme cu afaceri de milioane cu statul. Una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro

Geo Myke SRL, firmă administrată de omul de afaceri Dragoș Ciopate și cunoscută pentru contractele încheiate cu instituții publice, a ajuns în atenția inspectorilor fiscali după achiziția unui Ferrari SF90 Stradale.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 11:04 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 11:06
Ce a descoperit ANAF în garajul unei firme cu afaceri de milioane cu statul. Una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro | hepta.ro
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ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de 427.713 lei, iar societatea a contestat decizia la Tribunalul Iași și cere suspendarea executării acesteia.

Potrivit datelor financiare publice, Geo Myke SRL a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 32,2 milioane de lei și un profit net de aproximativ 4,9 milioane de lei.

Ce a descoperit ANAF în garajul unei firme cu afaceri de milioane cu statul

Ferrari-ul pentru care ANAF a calculat peste 427.000 de lei. Inspecția fiscală, care a vizat perioada 1 iulie 2024 – 28 februarie 2026, s-a finalizat printr-o decizie de impunere emisă la 3 septembrie 2026.

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Inspectorii au stabilit obligații suplimentare de 427.713 lei, din care 130.582 lei reprezintă TVA considerată nedeductibilă, iar 297.131 lei impozit pe veniturile din alte surse. Potrivit documentelor prezentate în dosarul din instanță, componenta de TVA este legată de achiziția în leasing financiar a unui Ferrari SF90 Stradale.

Geo Myke SRL a achitat 1.559.937,53 lei pentru avansul de leasing și primele de asigurare aferente autoturismului.

Prețul unui Ferrari SF90 Stradale nou poate depăși 500.000 de euro în funcție de configurație și dotările alese. Modelul este echipat cu un motor V8 twin-turbo și trei motoare electrice, dezvoltând o putere totală de aproximativ 1.000 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în aproximativ 2,5 secunde.

Firma susține că deducerea TVA a fost făcută corect, în proporție de 50% din TVA aferent avansului. În plus, reprezentanții societății contestă faptul că ANAF ar fi putut analiza această achiziție în cadrul perioadei controlate, argumentând că autoturismul a fost înmatriculat și predat în aprilie-mai 2026.

În timpul verificărilor fiscale a fost identificată și achiziția unui Lexus LX 600 Superior, un SUV de lux al cărui preț poate ajunge la peste 200.000 de euro, în funcție de configurație și de modalitatea de import.

Pentru această achiziție fusese calculată o sumă de aproximativ 61.700 de lei reprezentând TVA în cadrul obligațiilor fiscale stabilite inițial.

Dragoș Ciopate susține că autoturismul Lexus este folosit în interes de serviciu de unul dintre angajații companiei.

Inspectorii fiscali au analizat, de asemenea, achiziția unor imobile. În forma finală a deciziei contestate, însă, obligațiile fiscale suplimentare menționate de societate se referă la sumele stabilite în legătură cu Ferrari-ul.

Firma spune că executarea silită i-ar putea bloca activitatea

În acțiunea depusă la Tribunalul Iași, Geo Myke SRL încearcă să suspende executarea deciziei de impunere.

Dragoș Ciopate susține că executarea silită a sumei de 427.713 lei ar putea duce la blocarea disponibilităților bănești ale societății și, implicit, la dificultăți în plata furnizorilor și a angajaților.

Potrivit susținerilor sale din instanță, la sfârșitul lunii august compania avea de achitat aproximativ 4,1 milioane de lei către furnizori. Alte facturi în valoare de circa 3,2 milioane de lei urmau să ajungă la scadență în perioada septembrie-decembrie, iar alte angajamente de aproximativ 1,3 milioane de lei aveau scadența în octombrie-noiembrie.

Firma susține că are 14 contracte individuale de muncă, dintre care 11 active și trei suspendate pentru concediu de creștere a copilului. Costurile salariale lunare indicate în documentele depuse în instanță se ridică la 146.392 de lei.

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Geo Myke: „Decizia ANAF afectează interesul public”

În cererea adresată instanței, reprezentanții societății susțin că blocarea fluxului de numerar ar putea afecta și contractele de infrastructură aflate în derulare pentru beneficiari publici.

Printre instituțiile menționate de companie se află Compania Regională de Apă Bacău, CNI și MDLPA.

Societatea afirmă că eventualele întârzieri ar putea duce la penalități contractuale, la rezilierea unor contracte și la probleme în participarea la viitoare proceduri de achiziție publică.

„Mai grav, întreruperea alimentării cu numerar ar afecta execuția lucrărilor de infrastructură aflate în curs de derulare pentru beneficiari publici (...) cu riscul aplicării unor penalități contractuale de întârziere, al rezilierii unor contracte în curs și al excluderii societății din proceduri de achiziție publică viitoare”, se arată în plângerea depusă de Geo Myke SRL.

Societatea consideră, de asemenea, că decizia fiscală ar afecta inclusiv interesul public prin eventualele întârzieri în finalizarea unor lucrări de infrastructură.

Aproape 5 milioane de lei profit în 2025

Conform datelor financiare publice, Geo Myke SRL a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 32.196.363 de lei și un profit net de 4.918.692 de lei.

Firma este administrată de Dragoș Ciopate și figurează în bazele publice ca societate activă și plătitoare de TVA, arată 7iasi.ro.

În ceea ce privește achizițiile publice, datele disponibile indică o activitate consistentă a companiei în relația cu instituțiile statului.

Societatea a contestat decizia fiscală la Tribunalul Iași, iar litigiul urmează să stabilească dacă măsurile dispuse de ANAF pot fi executate în forma contestată de companie.

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