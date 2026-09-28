Fiica unuia dintre cele mai mari nume din sportul românesc face senzație! Ioana Țiriac, singura fiică a lui Ion Țiriac, a atras toate privirile cu ultima apariție. La 28 de ani, tânăra este spectaculoasă.

Cum arată Ioana Țiriac, singura fiică a lui Ion Țiriac. Are 28 de ani și este o apariție spectaculoasă | Captură Instagram/Hepta

Ioana Țiriac este singura fiică a lui Ion Țiriac și a jurnalistei egiptene Sophie Ayad. Tânăra are 28 de ani și a fost întotdeauna o prezență discretă, astfel că aparițiile sale sunt foarte așteptate. Iată cât de frumoasă este!

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Imagini cu unica fiică a lui Ion Țiriac

Ioana Țiriac are 28 de ani, activează în domeniul imobiliar și locuiește la Miami, potrivit Spynews.

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Cu toate că provine dintr-o familie înstărită, tânăra s-a îngrijit de viitorul ei. Fiica lui Ion Țiriac a absolvit liceul în București și a studiat Jurnalismul și Economia în Miami, la Miami Herbert Business School.

În 2024, se spunea că s-ar fi specializat în economie în America și că lucrează în domeniul imobiliar. Mai apoi, s-a vehiculat că ar fi devenit agent imobiliar în Emiratele Arabe Unite. Ioana Țiriac vine rar în România și are o relație apropiată cu părinții săi, mai notează sursa citată.

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Cu ce se ocupă fratele Ioanei Țiriac

Ion Țiriac și Sophie Ayad au împreună doi copii, pe Ioana și pe Karim Mihai. Și băiatul este o prezență la fel de discretă. Karim Mihai a fost surprins rar în România, fiind stabilit în America. Fiul lui Ion Țiriac a crescut la Monte Carlo, alături de mama sa, și a învățat limba română, potrivit Spyews.

Karim Mihai a studiat la una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Deerfield Academy, în Massachusett. După ce a absolvit facultatea, tânărul a devenit asociat la o firmă celebră de modă din Italia, potrivit sursei citate mai sus.

Ion Țiriac are trei copii cu două femei

Ion Țiriac a avut o viață sentimentală intensă și plină de pasiune, însă o singură femeie a reușit să îl aducă în fața altarului, cu toate că alte două femei i-au oferit privilegiul de a deveni tată atât de fată, cât și de băieți.

Marele tenismen și Erika Braedt s-au căsătorit în tinerețe, dar relația lor nu a durat foarte mult, aceștia divorțând la doar doi ani de la eveniment. Ceea ce i-a surprins, totuși, pe mulți este faptul că Ion Țiriac încă ține legătura cu cea care, la un moment dat, i-a promis căsnicia pentru tot restul vieții.

În 1976, afaceristul a devenit tată pentru prima dată, Mikette von Issenberg fiind cea care a adus pe lume un băiat care acum poartă numele tatălui său cu mândrie (Ion Alexandru Țiriac).

În 1996, Ion Țiriac a devenit din nou tată de băiat, cea care l-a adus pe lume pe Karim Mihai Țiriac fiind Sophie Ayad, care, un an mai târziu, l-a făcut pe tenismen, pentru prima dată, și tată de fată.

Ion Țiriac și Sophie Ayad au fost împreună nouă ani, între 1992 și 2001. Cei doi s-au cunoscut pe când miliardarul locuia în Germania, iar fosta iubită lucra pentru revista Bunte.