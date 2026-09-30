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Asia Express, lider detaşat de audiență. Diseară, lupta pentru Imunitatea Mică trece prin cel mai fotografiat loc din China

Emisiunea Asia Express a fost lider detaşat de audiență cu ediția din 30 septembrie 2026. Descoperă ce aduce ediția de diseară.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 09:26 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 09:55
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 30 septembrie a show-ului Asia Express | Antena 1
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În ediția de aseară, Asia Express – Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, i-a purtat pe concurenți printr-o Chină autentică, unde aceștia au descoperit tradiții locale, fiind nevoiți să organizeze o aniversare tradițională pentru copii chinezi, s-au confruntat cu negocieri și diferențe culturale, iar apoi au intrat într-o competiție de karaoke în limba chineză, în care simpatia publicului local a fost decisivă pentru parcursul lor în cursă. Imunitatea Mare a fost câştigată aseară de către Valerie şi Alex, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Asia Express, lider detaşat de audiență cu ediția din 30 septembrie 2026. Diseară, lupta pentru Imunitatea Mică trece prin cel mai fotografiat loc din China

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 23:47, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a paisprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.2 puncte de rating şi 26.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 5.3 puncte de rating şi 22.7% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.1 puncte de rating şi 19.7% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 14.9% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.2 puncte de rating şi 17.2% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.5 puncte de rating şi 14.9% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 20:57, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China. De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor şi la nivelul întregului interval de Prime Time (19.00 – 24.00) cu 5.5 puncte de rating şi 24.9% cota de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani.

Concurenții Asia Express, la o misiune în China

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Concurenții Asia Express, la o misiune în China

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, lupta pentru Imunitatea Mică îi va purta pe concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri ale etapei a patra: Phoenix Ancient City. Orașul, renumit pentru peisajele sale și pentru turiștii care aleg să se fotografieze în costume tradiționale chinezești, va deveni decorul unei misiuni extrem de solicitante, în care atenția la detalii, răbdarea și rezistența fizică vor fi puse serios la încercare.

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express, la o misiune în China

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express, la o misiune în China

Ajunși pe podul Nanhua, concurenții vor descoperi o nouă provocare inspirată de tradițiile și vestimentația chineză. Într-un oraș în care nenumărați turiști poartă costume specifice diferitelor dinastii și grupuri etnice, echipele vor trebui să găsească patru persoane îmbrăcate în anumite ținute ceremoniale ale comunității Miao și în costume inspirate de vestimentația istorică Han. Fiecare dintre cele patru persoane deține o parte a simbolului păsării Phoenix, iar concurenții vor putea afla locul următoarei întâlniri doar după ce vor reuși să reconstituie simbolul.

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express, la o misiune în China

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express, la o misiune în China

Ceea ce va părea la început o simplă misiune de observație se va transforma rapid într-una dintre cele mai dificile provocări ale etapei. Într-o mare de oameni îmbrăcați tradițional, identificarea celor patru costume va fi ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Echipele vor trebui să observe cu atenție fiecare detaliu al ținutelor, de la ornamentele elaborate din argint și pălăriile spectaculoase ale comunității Miao până la croielile și accesoriile specifice costumelor istorice Han.

Dificultatea nu va veni însă doar din numărul impresionant de oameni. Misiunea se va desfășura pe o suprafață foarte mare, iar concurenții vor străbate kilometri întregi în căutarea persoanelor potrivite. Fiecare identificare greșită va însemna timp pierdut și noi drumuri prin orașul aglomerat, într-un moment al competiției în care fiecare minut poate face diferența.
Dincolo de efortul fizic și de presiunea cursei, misiunea le va oferi concurenților ocazia să descopere o altă tradiție fascinantă a Chinei. Costumele ceremoniale Miao, cu ornamentele lor impresionante din argint, și ținutele inspirate de vestimentația dinastiilor Tang și Ming vor aduce în prim-plan o parte din bogăția culturală a acestei țări, într-un loc în care trecutul și prezentul se întâlnesc la fiecare pas.

Pe măsură ce căutările se vor prelungi, oboseala și frustrarea își vor face simțită prezența, iar lupta pentru Imunitatea Mică va deveni tot mai intensă. Cum va decurge toată această căutare telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1. Săptămâna aceasta, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită şi joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

poză cu cheloo si mihai ban la asia express
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Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 29 septembrie 2026

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