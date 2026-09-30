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Povestea neștiută dintre Gică Hagi și Jan Urban. Polonezul i-a dat trei goluri lui Real Madrid, apoi „Regele” și-a luat revanșa

Gică Hagi și Jan Urban se pregătesc pentru un nou duel, la mai bine de trei decenii după ce s-au întâlnit ca fotbaliști în campionatul Spaniei.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 08:56 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 09:11
Povestea neștiută dintre Gică Hagi și Jan Urban. Polonezul i-a dat trei goluri lui Real Madrid, apoi „Regele” și-a luat revanșa | Profimedia Images
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De această dată, cei doi nu se vor mai afla însă pe teren, ci pe băncile naționalelor României și Poloniei.

Povestea neștiută dintre Gică Hagi și Jan Urban

Povestea dintre cei doi a început pe 30 decembrie 1990, pe Santiago Bernabéu. Real Madrid, cu Gică Hagi titular, a primit vizita Osasunei, însă partida avea să se transforme într-unul dintre cele mai mari coșmaruri din istoria clubului madrilen. Formația din Pamplona s-a impus cu un incredibil 4-0.

Jan Urban a fost omul meciului. Atacantul polonez a marcat de trei ori, în minutele 17, 37 și 52. Potrivit site-ului oficial Osasuna, Urban a oferit și pasa decisivă pentru golul de 0-4, înscris de Iñigo Larrainzar.

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„A fost una dintre cele mai iconice prestații din istoria clubului”, notează chiar Osasuna în retrospectiva dedicată anilor '90. Clubul spaniol amintește că Urban a avut un rol esențial în perioada de glorie traversată de formația din Pamplona la începutul acelui deceniu.

Cronica publicată de WorldFootball confirmă, la rândul ei, că Hagi a fost titular pentru Real Madrid, în timp ce Urban a început partida pentru Osasuna. Astfel, cei doi viitori selecționeri s-au aflat efectiv față în față pe teren, într-o după-amiază care avea să rămână în istoria clubului navarrez.

„Regele” și-a luat revanșa în fața lui Urban

Povestea nu s-a terminat însă cu hat-trick-ul lui Urban. Mai bine de un an mai târziu, cei doi aveau să se întâlnească din nou, tot pe Santiago Bernabéu.

Pe 12 ianuarie 1992, Real Madrid a primit din nou vizita Osasunei. De această dată, madrilenii s-au impus cu 5-2, iar Gică Hagi a fost unul dintre protagoniștii partidei. Românul a înscris de două ori, în minutele 32 și 60, în timp ce Jan Urban a fost din nou titular pentru formația din Pamplona.

UEFA amintește partida dintre Real Madrid și Osasuna într-un material dedicat celor mai memorabile meciuri din cariera lui Hagi. Forul european pune accent în special pe unul dintre cele două goluri marcate de român.

Hagi a recuperat mingea la mijlocul terenului și a expediat un șut de la aproximativ 50 de metri, reușind să-l învingă pe portarul Osasunei. Potrivit UEFA, reușita a fost votată într-un sondaj online realizat de Marca drept cel mai spectaculos gol de la distanță din istoria campionatului spaniol.

„Regele” avea să povestească ulterior că acel gol a reprezentat un moment important al perioadei sale la Real Madrid. Hagi explica faptul că, după acea execuție, a simțit că a câștigat respectul colegilor, al clubului, al presei și al suporterilor.

Cu alte cuvinte, la puțin peste un an după ce Urban îi înscrisese trei goluri pe Bernabéu, Hagi îi răspundea cu două reușite în poarta Osasunei. Iar una dintre ele avea să devină una dintre cele mai cunoscute execuții ale carierei sale în Spania.

Totuși, 5-2 nu a fost ultimul capitol al duelului dintre cei doi ca jucători. Potrivit arhivelor WorldFootball, Hagi și Urban s-au întâlnit din nou pe 23 mai 1992, la Pamplona, în Osasuna – Real Madrid. Partida s-a încheiat 1-1, iar ambii au fost titulari.

Astfel, în confruntările directe din Spania, Urban a rămas în istorie cu acel hat-trick de pe Bernabéu, în timp ce Hagi și-a luat revanșa cu două goluri, dintre care unul de la aproximativ 50 de metri.

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34 de ani mai târziu, Hagi și Urban se întâlnesc din nou

Au trecut mai bine de trei decenii de la acele dueluri, iar drumurile celor doi se intersectează din nou. De această dată, Hagi și Urban sunt selecționeri.

Federația Română de Fotbal a anunțat că România va întâlni Polonia pe 2 octombrie 2026, la Varșovia, pe Stadionul Național. Partida este programată la ora 21:45, ora României și poate fi urmărită pe Antena 1.

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Interesant este că Jan Urban l-a menționat chiar pe Hagi înaintea acestei perioade internaționale. În declarațiile oferite înaintea meciurilor din Liga Națiunilor, selecționerul Poloniei a vorbit despre situația asemănătoare în care se află el și omologul său român.

„Eu și Hagi, antrenorul României, plecăm cu un dezavantaj. Nu am avut la fel de mult timp să pregătim echipa ca selecționerii Bosniei și Suediei”, a spus Urban, citat de Digi Sport.

Declarația readuce în atenție o poveste începută în urmă cu aproape 36 de ani. În decembrie 1990, Jan Urban era cel care pleca zâmbind de pe Santiago Bernabéu, după ce îi marcase trei goluri lui Real Madrid și contribuise la victoria cu 4-0 a Osasunei.

În ianuarie 1992, Gică Hagi a răspuns pe măsură. A marcat de două ori în victoria cu 5-2, iar unul dintre golurile sale, șutul de la aproximativ 50 de metri, a intrat în istoria fotbalului spaniol.

Acum, cei doi se întâlnesc din nou. Nu mai sunt însă fotbaliștii care încercau să se învingă pe teren, ci selecționerii României și Poloniei, aflați în fața unui nou duel, cu o poveste spectaculoasă în spate.

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