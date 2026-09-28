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Gică Hagi, schimbare neașteptată înainte de România - Bosnia. L-a scos pe Ianis Hagi din lot. Ce alți jucători stau pe bară

Naționala României revine pe teren în această seară, de la ora 21:45, pentru al doilea meci din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 10:40 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 11:04
Gică Hagi, schimbare neașteptată înainte de România - Bosnia. L-a scos pe Ianis Hagi din lot. Ce alți jucători stau pe bară | hepta.ro
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„Tricolorii” întâlnesc Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională, într-o partidă care reprezintă și primul joc oficial disputat în România de Gheorghe Hagi de la revenirea sa pe banca primei reprezentative. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și AntenaPLAY.

Gică Hagi, schimbare neașteptată înainte de România - Bosnia

Partida se va disputa însă într-un cadru neobișnuit. Arena Națională va fi fără spectatori, astfel că Hagi și jucătorii săi nu vor beneficia de sprijinul tribunelor la primul meci oficial de acasă din noul mandat.

România vine după înfrângerea suferită în Suedia, scor 1-2, în meciul de debut al acestei ediții. Dennis Man a egalat după golul lui Alexander Isak, însă Viktor Gyökeres a marcat golul victoriei pentru nordici. Bosnia-Herțegovina a început competiția cu o remiză, 0-0 în deplasare cu Polonia, astfel că partida de la București capătă o importanță suplimentară pentru ambele formații, spun cei de la Ziare.com.

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Hagi schimbă echipa după eșecul din Suedia

Selecționerul a decis să modifice substanțial lotul pentru duelul cu Bosnia. Printre jucătorii care nu mai apar în lotul de 23 se numără Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Dennis Man, șase dintre fotbaliștii care au început partida de la Stockholm. Decizia lui Hagi reprezintă una dintre primele schimbări importante făcute de selecționer după debutul oficial în noul mandat.

În schimb, printre jucătorii aflați la dispoziția lui Hagi pentru confruntarea cu Bosnia se regăsesc Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru, Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, Lisav Eissat, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.

Pentru Daniel Bîrligea, meciul poate reprezenta o nouă oportunitate importantă în tricoul primei reprezentative. Atacantul este inclus în lotul pentru partida din această seară, după ce România a marcat o singură dată în Suedia.

Bosnia vine după un egal cu Polonia

Adversara României a obținut un punct în prima etapă, după 0-0 cu Polonia, la Varșovia. Bosnia și Herțegovina vine, astfel, la București cu un rezultat pozitiv în debutul competiției și cu obiectivul de a continua seria fără înfrângere.

Citește și: Program TV Antena 1. România vs. Bosnia, luni, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când e Asia Express

Pentru România, meciul este primul prilej de reacție după eșecul de la Stockholm. Hagi are la dispoziție un lot modificat și trebuie să găsească rapid formula care să aducă primele puncte în această ediție a Ligii Națiunilor.

Partida România – Bosnia-Herțegovina începe la 21:45, pe Arena Națională, și poate fi urmărită în direct la Antena 1 și AntenaPLAY.

Tricolorii joacă fără fani pe Arena Națională! România vs. Bosnia, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, luni, de la ora ...
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