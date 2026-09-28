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De ce România – Bosnia se joacă fără spectatori, în această seară. Nici copiii nu au voie în tribunele Arenei Naționale

Echipa Națională a României va confrunta Bosnia „acasă”, însă fără spectatori pe Arena Națională. Fanii îi vor privi pe Antena 1 sau în AntenaPLAY de la 21:45 și le vor transmite toate gândurile bune de la distanță. Motivul acestei sancțiuni este legat de meciul România-Kosovo din noiembrie 2024. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 12:44 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 13:17
România – Bosnia se joacă fără spectatori pe Arena Națională | Profimedia
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România – Bosnia se joacă pe Arena Națională fără spectatori, ca urmare a unei sancțiuni decise de UEFA, după incidentele de la partida dintre România și Kosovo, din noiembrie 2024.

În urmă cu 2 ani, jucătorii kosovari au părăsit terenul în ultimele minute ale meciului, pe fondul scandărilor venite din tribune și după lungi momente de așteptare, partida a fost încheiată și declarată pierdută de Kosovo la „masa verde", potrivit as.ro.

Echipa din Kosovo a fost sancționată cu pierderea meciului, dar nici România nu a scăpat fără sancțiuni. UEFA a decis ca „tricolorii" să dispute un meci de pe teren propriu fără spectatori și a aplicat Federației Române de Fotbal alte șapte amenzi, ca urmare a comportamentului suporterilor. Așadar, FRF a primit amenzi în valoare de 50.000 de euro, 30.000 de euro, 9.000 de euro, 4.500 de euro, 8.000 de euro, 12.500 de euro și 14.000 de euro, pentru diferite abateri comise de fani în timpul partidei din 15 noiembrie 2024.

Motivul pentru care nici copiii nu au voie în tribunele Arenei Naționale

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Sancțiunea privind meciul fără spectatori este pusă în aplicare abia acum, la aproape doi ani de la incidente, deoarece partida cu Bosnia este primul meci disputat pe teren propriu de România într-o competiție UEFA după pronunțarea sancțiunilor. Așadar, meciul de pe 28 septembrie este întâlnirea la care se aplică măsura.

Decizia din 20 noiembrie 2024 prevede ca FRF să închidă stadionul la următorul meci în care România este gazdă, ca sancțiune pentru comportamentul rasist/discriminatoriu al suporterilor. Deoarece restricția este totală, nici copiii nu vor putea participa la meci, potrivit uefa.com.

Citește și: Tricolorii joacă fără fani pe Arena Națională! România vs. Bosnia, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, luni, de la ora 21:45

Ce a apărut în peluza Arenei Naționale, înainte de meciul România-Bosnia

În peluza în care ar fi stat galeria echipei naționale a fost așezat un banner cu mesajul: „Mereu alături de voi”, potrivit digisport.

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România va juca împotriva Bosniei în cea de-a doua etapă din cadrul grupelor UEFA Nations League, luni, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY! Chiar dacă elevii lui Gică Hagi nu vor avea parte de susținerea fizică a fanilor, ei primesc încurajări de la distanță!

Radu Drăgușin

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