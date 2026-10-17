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Ce este mai ieftin iarna: să încălzești toată locuința sau doar camera în care stai. Diferența care se poate vedea pe factură

Odată cu scăderea temperaturilor, tot mai mulți români caută soluții pentru a reduce costurile încălzirii. Una dintre întrebările care apar în sezonul rece este dacă merită să încălzești întreaga locuință sau doar camera în care petreci cel mai mult timp. Specialiștii în eficiență energetică explică în ce situații poți economisi bani și de ce o alegere aparent mai ieftină nu este întotdeauna cea mai avantajoasă.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 11:28 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 12:00
Este sau nu mai ieftin să încălzești o singură cameră | Pexels
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Este sau nu mai ieftin să încălzești o singură cameră

Să încălzești o singură cameră decât toată casa este, de obicei, mai ieftin, iar specialiștii de la Energy Saving Trust vin cu o serie de recomandări. De exemplu, este bine să folosești robineți termostatici pentru reglarea temperaturii în fiecare cameră. Asta presupune că, dacă de exemplu, în living va fi o temperatură plăcută, într-o altă cameră pe care nu o folosești s-ar putea să fie o temperatură mai scăzută.

Să încălzești o singură cameră, crezând că vei economisi, nu este singurul lucru care contează, ci depinde și de sistemul de încălzire, izolație, temperatura din exterior și, mai ales, de suprafața locuinței. Așadar, să încălzești o singură cameră poate fi mai ieftin, însă nu este neapărat.

Ce trebuie să știi dacă ai centrală termică pe gaz

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Robineții termostatici ajută la reglarea temperaturii din fiecare cameră, în cazul locuințelor cu centrală proprie. Asta permite să încălzești camerele pe care le folosești des, în timp ce în cele neutilizate va fi o temperatură mai scăzută, ceea ce poate fi mai ieftin. Trebuia luat în calcul și unde este poziționat termostatul principal.

Cei de la Centre for Sustainable Energy scriu faptul că dacă termostatul principal se află într-o cameră cu o temperatură scăzută, centrala poate continua să funcționeze pentru a atinge temperatura dorită, în timp ce alte camere sunt deja încălzite.

Ce sume ai putea economisi dacă încălzești doar camerele folosite

Să presupunem că factura lunară este de 500 de lei, pornind de la faptul că întreaga sumă este pentru costul încălzirii. La o reducere de 10% a consumului, ai putea economisi 50 de lei, iar la 15% 75 de lei.

Suma crește dacă vorbim despre o reducere a consumului de 20%, respectiv 25%, însă sunt niște scenarii, nu o garanție a specialiștilor. Când calculezi cât poți economisi trebuie să ai în calcul suprafața locuinței și sistemul de încălzire.

Este mai ieftin să încălzești o singură cameră cu un aparat electric?

Caloriferul electric poate fi o variantă dacă vrei să încălzești o cameră, însă pe lângă acest avantaj, poate aduce și un consum mai mare, dacă funcționează multe ore zilnic.

De exemplu, dacă ai un calorifer electric de 2.000 W, care funcționează efectiv la putere maximă timp de 5 ore pe zi, consumul pe o lună ar putea ajunge la 300 kWh, pentru care ai putea plăti 300 de lei lunar, dacă presupunem că tariful pe lună este de 1 leu/kWh. Atunci când compari cum să îți încălzești casa trebuie avut în vedere și consumul real și prețul energiei.

De ce nu este recomandat să lași restul locuinței complet neîncălzit?

Potrivit Energy Saving Trust, nu este indicat să lași complet neîncălzite, pentru perioade lungi, camerele din locuință, deoarece pot apărea condensul și mucegaiul. Diferențele mari de temperatură dintre încăperi favorizează formarea condensului pe suprafețele reci, în special în locuințele slab izolate sau ventilate.

Specialiștii recomandă reducerea temperaturii în camerele care nu sunt folosite, în locul opririi complete a încălzirii, și menținerea unei ventilații corespunzătoare, inclusiv în sezonul rece.

Care este temperatura recomandată pentru camerele folosite zilnic?

Energy Saving Trust recomandă reglarea termostatului la cea mai scăzută temperatură care asigură confortul termic, de regulă între 18 și 21°C pentru majoritatea persoanelor. Camerele folosite mai rar pot fi menținute la temperaturi mai reduse, iar robineții termostatici ai caloriferelor permit ajustarea încălzirii în funcție de fiecare încăpere.

Totuși, temperatura trebuie adaptată nevoilor locatarilor, deoarece persoanele în vârstă sau cele cu anumite probleme de sănătate pot avea nevoie de mai multă căldură. Specialiștii subliniază că economisirea energiei nu trebuie să se facă în detrimentul confortului și al sănătății.

Ce poți face pentru a reduce costurile

Specialiștii Energy Saving Trust recomandă reglarea temperaturii în funcție de utilizarea fiecărei încăperi, folosirea robineților termostatici și programarea încălzirii în funcție de prezența locatarilor.

De asemenea, evitarea încălzirii excesive și îmbunătățirea izolației pot contribui la reducerea facturilor, fără a neglija menținerea unei temperaturi adecvate în camerele neutilizate, pentru a limita riscul de condens.

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