Facturile la încălzire pot varia semnificativ de la o locuință la alta, iar alegerea echipamentului potrivit poate face diferența dintre cheltuieli rezonabile și costuri greu de suportat în sezonul rece.

Cu ce este mai ieftin să încălzești casa în 2026: aer condiționat, centrală pe gaz sau calorifer electric. Diferențe la factură | Shutterstock

În 2026, aerul condiționat cu funcție de încălzire, caloriferul electric și centrala pe gaz rămân trei opțiuni pentru încălzirea locuințelor, însă fiecare are avantaje, limite și costuri diferite.

Pentru a compara cele trei sisteme, trebuie să ținem cont atât de prețul energiei, cât și de eficiența echipamentelor. O centrală pe gaz poate avea costuri de funcționare reduse în anumite condiții, în timp ce un aparat de aer condiționat performant poate deveni o alternativă competitivă. Caloriferul electric este simplu de utilizat, dar poate genera facturi ridicate dacă este folosit zilnic pentru încălzirea întregii locuințe.

Cum influențează tehnologia consumul de energie

Indiferent de sistemul ales, necesarul de căldură al locuinței este esențial. O casă bine izolată, cu ferestre eficiente și pierderi reduse de energie, va necesita mai puțină căldură decât una slab izolată. De aceea, două locuințe cu aceeași suprafață pot avea facturi foarte diferite.

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Aerul condiționat cu funcție de încălzire utilizează tehnologia unei pompe de căldură aer-aer. Acesta preia energia termică din aerul exterior și o transferă în interior, în loc să producă toată căldura direct din electricitate. În condiții favorabile, poate furniza între 2 și 4 kWh de căldură pentru fiecare kWh de electricitate consumată, uneori chiar mai mult.

Eficiența este exprimată prin coeficientul COP. De exemplu, un COP de 3 înseamnă că aparatul furnizează 3 kWh de căldură folosind 1 kWh de electricitate. Performanța reală depinde însă de temperatura exterioară, de model și de modul de utilizare.

Caloriferul electric funcționează diferit. Acesta transformă energia electrică în căldură printr-o rezistență, fără să extragă energie termică din mediul exterior. În consecință, pentru fiecare kWh de electricitate consumată furnizează aproximativ 1 kWh de căldură. Este ușor de instalat și poate fi mutat între camere, dar costul utilizării îndelungate poate fi ridicat.

Centrala pe gaz produce căldură prin arderea gazului natural. Energia obținută încălzește apa care circulă prin calorifere sau prin instalația de încălzire în pardoseală. Modelele moderne în condensație recuperează o parte din căldura gazelor de ardere și pot funcționa cu un randament ridicat. Pentru comparația de mai jos vom considera un randament util de 92%.

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Cât costă încălzirea timp de o lună

Pentru o comparație relevantă, vom lua în calcul o locuință care are nevoie de 30 kWh de căldură pe zi. Într-o perioadă de 30 de zile, necesarul total ajunge la 900 kWh de căldură utilă. Este un scenariu orientativ, nu o valoare standard pentru toate apartamentele și casele.

Vom folosi un preț de referință de 1,5 lei/kWh pentru electricitate și 0,34 lei/kWh pentru gaz. Tariful electricității este o ipoteză de calcul, nu un preț universal aplicabil tuturor consumatorilor. În cazul gazelor naturale, valoarea este utilizată ca reper în contextul reglementărilor pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, dar nu reprezintă un tarif final garantat pentru fiecare gospodărie.

Aer condiționat: aproximativ 450 de lei pe lună

Dacă aparatul funcționează cu un COP mediu de 3, pentru a furniza 30 kWh de căldură într-o zi va consuma aproximativ 10 kWh de electricitate.

La un preț de 1,5 lei/kWh, rezultă un cost zilnic de 15 lei, respectiv 450 de lei pentru 30 de zile.

Dacă aparatul este mai eficient și atinge un COP mediu de 4,5, consumul lunar scade la 200 kWh de electricitate. În acest scenariu, încălzirea ar costa aproximativ 300 de lei pe lună, arată lovedeco.ro.

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Calorifer electric: aproximativ 1.350 de lei pe lună

Pentru a furniza aceeași cantitate de căldură, caloriferul electric trebuie să consume aproximativ 30 kWh de electricitate pe zi.

La tariful de referință ales, costul ajunge la 45 de lei zilnic și la 1.350 de lei într-o lună de 30 de zile.

Acest rezultat arată de ce un calorifer electric poate fi o soluție potrivită pentru încălzirea ocazională a unei camere, dar mai puțin avantajoasă pentru încălzirea continuă a întregii locuințe.

Centrală pe gaz: aproximativ 333 de lei pe lună

La un randament util de 92%, centrala are nevoie de aproximativ 32,61 kWh de gaz pentru a furniza 30 kWh de căldură.

Folosind prețul de referință de 0,34 lei/kWh, costul zilnic este de aproximativ 11,09 lei, iar cel lunar ajunge la circa 333 de lei.

În acest scenariu, centrala pe gaz are cel mai mic cost de funcționare, urmată de aerul condiționat cu un COP de 3. Caloriferul electric este varianta cea mai scumpă dintre cele trei, dacă analizăm exclusiv energia consumată.