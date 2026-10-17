Ce trebuie să verifici la calorifere înainte să pornești căldura. Greșelile care îți pot crește factura la iarnă

Ce trebuie să verifici la calorifere înainte de sezonul rece. Problemele care pot afecta încălzirea locuinței și pot duce la cheltuieli suplimentare.

De ce nu se încălzesc uniform caloriferele. Problema care poate afecta încălzirea locuinței | Pexels

Primele zile reci îi determină pe mulți români să pornească încălzirea în locuințe. Înainte de a regla termostatul, însă, sunt câteva lucruri care merită verificate. Un calorifer care nu se încălzește uniform, o presiune necorespunzătoare în centrală sau un robinet blocat pot afecta funcționarea instalației și confortul din casă.

Odată cu venirea frigului, caloriferele redevin indispensabile în locuințe. După câteva luni în care instalația de încălzire nu a fost folosită, este bine ca aceasta să fie verificată înainte de prima pornire. Unele probleme pot trece neobservate, dar se fac simțite atunci când camerele nu se încălzesc suficient, deși centrala funcționează.

Verificarea caloriferelor, a presiunii din instalație și a termostatului poate preveni situațiile neplăcute din sezonul rece. În plus, un sistem de încălzire care funcționează corect poate ajuta la evitarea consumului inutil de energie.

De ce nu se încălzesc uniform caloriferele. Problema care poate afecta încălzirea locuinței

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Una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite la începutul sezonului rece este încălzirea neuniformă a caloriferelor. Se poate întâmpla ca partea inferioară să fie caldă, în timp ce partea superioară rămâne rece. În anumite situații, cauza este aerul acumulat în instalație, care împiedică circulația corespunzătoare a apei calde.

Aerisirea caloriferelor poate rezolva această problemă. Operațiunea trebuie făcută cu încălzirea oprită și după răcirea radiatoarelor, respectând indicațiile pentru instalația respectivă. În cazul caloriferelor prevăzute cu aerisitor manual, acesta se deschide ușor, cu ajutorul unei chei speciale. Este recomandat să fie pregătit și un recipient pentru eventualele scurgeri de apă.

După eliminarea aerului, atunci când începe să curgă apă constant, aerisitorul se închide. Dacă problema persistă, cauza poate fi alta, iar instalația ar trebui verificată de un specialist. În blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, aerisirea poate necesita intervenția administratorului sau a personalului care se ocupă de instalația comună.

Ce presiune trebuie să aibă centrala termică înainte de pornirea căldurii

Pentru proprietarii care au centrală termică individuală, verificarea presiunii este un alt pas important. Presiunea apei din instalație poate fi urmărită pe manometrul centralei sau pe afișajul electronic, în funcție de model. În cazul multor centrale termice de apartament, valoarea recomandată atunci când instalația este rece se situează în jurul intervalului de 1–1,5 bari. Totuși, această valoare nu este universală. Presiunea corectă depinde de caracteristicile echipamentului și trebuie verificată în manualul producătorului.

Dacă presiunea este prea mică, centrala poate refuza să pornească sau poate afișa un cod de eroare. În schimb, o presiune neobișnuit de mare poate indica o problemă care necesită verificări suplimentare. Este important ca presiunea să fie controlată și după aerisirea caloriferelor, deoarece eliminarea aerului și a unei cantități de apă poate modifica valoarea afișată. Atunci când presiunea scade frecvent sau apar fluctuații neobișnuite, este recomandată intervenția unui tehnician autorizat.

Greșeala pe care mulți o fac cu caloriferele și care poate afecta distribuirea căldurii

Nu doar problemele tehnice pot influența încălzirea unei camere. Uneori, felul în care este amenajată locuința poate împiedica distribuirea eficientă a căldurii. Un calorifer acoperit de perdele groase sau ascuns în spatele unei piese masive de mobilier nu poate încălzi încăperea la fel de eficient ca unul în jurul căruia aerul circulă liber.

Canapelele, dulapurile sau alte obiecte amplasate foarte aproape de radiatoare pot limita circulația aerului cald. De aceea, înainte de începerea sezonului rece, este util să verifici dacă există suficient spațiu în jurul caloriferelor. O atenție specială trebuie acordată și robineților termostatici. Dacă aceștia sunt acoperiți de perdele sau mobilier, pot detecta o temperatură diferită de cea din restul camerei și pot regla necorespunzător debitul de apă caldă.

Cum trebuie reglat termostatul pentru a evita încălzirea inutilă a locuinței

O altă verificare importantă privește termostatul și robineții caloriferelor. Înainte de pornirea încălzirii, este bine să te asiguri că robineții funcționează și că nu au rămas blocați după lunile în care instalația nu a fost utilizată. Temperatura din locuință poate fi reglată în funcție de modul în care sunt folosite încăperile. De exemplu, în living, unde membrii familiei petrec mai mult timp, o temperatură de aproximativ 20–21 de grade Celsius poate asigura confortul pentru multe persoane.

În camerele utilizate mai rar, temperatura poate fi redusă, dacă acest lucru nu afectează confortul locatarilor și nu favorizează apariția umezelii. Încălzirea tuturor camerelor la aceeași temperatură nu este întotdeauna necesară, mai ales dacă locuința dispune de robineți termostatici care permit reglarea individuală. Totuși, economia obținută depinde de izolația locuinței, de temperatura exterioară și de sistemul de încălzire utilizat.

Când trebuie să chemi un specialist pentru verificarea instalației de încălzire

Există și situații în care verificările obișnuite nu sunt suficiente. Dacă un calorifer rămâne rece după aerisire, dacă apar scurgeri de apă sau dacă centrala pierde presiune în mod repetat, este indicat să fie solicitat ajutorul unui tehnician autorizat. De asemenea, eventualele zgomote neobișnuite sau mesajele de eroare afișate de centrală nu ar trebui ignorate. Verificările tehnice obligatorii ale centralei și instalației de gaze trebuie efectuate de personal autorizat, la termenele prevăzute de reglementările aplicabile.

Proprietarii nu ar trebui să intervină asupra componentelor de gaz sau asupra elementelor interne ale centralei fără calificarea necesară. Pregătirea instalației înainte de sezonul rece nu garantează automat o factură mai mică, însă poate contribui la funcționarea corespunzătoare a sistemului și la evitarea unor probleme care ar putea necesita reparații costisitoare.

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