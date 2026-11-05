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Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time

Află ce vezi joi, 5 noiembrie 2026, la Antena 1, de la ora 20:30. Ce urmează la Asia Express și Insula Iubirii în acest weekend?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 11:23 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 11:29
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time | Antena 1
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Antena 1 le-a pregătit telespectatorilor o nouă seară cu producții îndrăgite, iar programul de joi, 5 noiembrie 2026, aduce în prim-plan serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. După o seară plină de emoții la Asia Express, în care s-au aflat echipele care au ajuns în marea finală, telespectatorii se pot pregăti pentru noi povești și momente tensionate pe micul ecran.

În plus, weekendul vine cu două ediții speciale din Insula Iubirii, în care concurenții și ispitele vor trece prin situații neașteptate.

Ce se difuzează joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1

Potrivit programului TV publicat de Antena 1, joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 20:30, telespectatorii pot urmări un nou episod din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

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Producția continuă să aducă în fața publicului povești de viață, situații complicate și răsturnări de situație care îi țin pe telespectatori în fața micilor ecrane.

Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express

O seară importantă pentru fanii reality show-ului Asia Express. Miercuri, 4 noiembrie, a fost difuzată o nouă ediție a competiției de pe Drumul Mătăsii, în urma căreia s-au stabilit echipele care vor lupta pentru marele premiu. Cursa pentru ultima șansă a adus emoții puternice, iar Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost ultimele eliminate înainte de marea finală.

Astfel, în ultimul act al competiției au rămas trei echipe: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Alexuc și Gabi Torje. Cele trei perechi se pregătesc pentru confruntarea decisivă, în care fiecare probă poate face diferența.

Următoarea ediție Asia Express va fi difuzată duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Telespectatorii vor putea urmări continuarea aventurii și momentele care îi apropie pe concurenți de deznodământul sezonului.

Insula Iubirii revine cu două ediții în weekend. Ce se întâmplă vineri și sâmbătă

Nici fanii Insula Iubirii nu vor duce lipsă de momente tensionate în acest weekend. Reality show-ul revine cu două episoade care promit să schimbe dinamica relațiilor dintre concurenți și să scoată la iveală noi sentimente, îndoieli și apropieri neașteptate.

Prima ediție va fi difuzată vineri, de la ora 20:30, iar cea de-a doua sâmbătă, începând cu ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cele două seri vor aduce momente intense între cupluri, dar și un date de 24 de ore, o experiență care ar putea schimba felul în care unii dintre participanți privesc relațiile în care au venit să-și testeze iubirea.

Un alt moment important va fi aprinderea Flăcării Ispitei pentru unul dintre cupluri. Semnalul poate anunța o situație neașteptată și îi poate pune pe concurenți în fața unor adevăruri greu de acceptat.

Așadar, joi seara, telespectatorii pot urmări „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la ora 20:30, în timp ce weekendul aduce noi ediții Asia Express și Insula Iubirii, cu emoții, confruntări și momente care pot schimba parcursul participanților.

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