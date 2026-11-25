O planetă de până la două ori mai mare decât Pământul s-ar putea ascunde dincolo de Neptun. Ce indicii au descoperit astronomii și ce spun cercetătorii despre PX2?

O planetă misterioasă, de două ori mai mare decât Pământul, s-ar putea ascunde dincolo de Neptun. Ce au descoperit cercetătorii | Shutterstock

O planetă de până la două ori mai mare decât Pământul s-ar putea ascunde în regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar, dincolo de Neptun. Astronomii au propus existența acestei lumi ipotetice după ce au identificat mai multe anomalii în orbitele unor obiecte aflate la marginea sistemului nostru planetar. Ipoteza este prezentată într-un studiu publicat în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

O planetă misterioasă, de două ori mai mare decât Pământul, s-ar putea ascunde dincolo de Neptun

„Imaginați-vă că descoperiți, după decenii de cartografiere a Sistemului nostru Solar, că o altă planetă s-a ascuns de noi în tot acest timp”, a declarat Patryk Sofia Lykawka, autoarea studiului și profesor asociat la Universitatea din Southern Queensland (UniSQ), Australia, potrivit Societății Astronomice Regale.

Corpul ceresc ipotetic, denumit PX2, ar avea o masă de aproximativ una până la două ori mai mare decât cea a Pământului. Acesta s-ar afla la o distanță uriașă de Soare, în regiunile exterioare ale Sistemului Solar.

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Deocamdată, însă, astronomii nu au observat direct această planetă, iar existența ei nu a fost confirmată.

Ce indicii i-au făcut pe astronomi să ia în calcul existența unei noi planete

Ipoteza PX2 pornește de la comportamentul neobișnuit al unor obiecte înghețate aflate dincolo de orbita lui Neptun. Aceste corpuri, cunoscute sub numele de obiecte transneptuniene, se deplasează pe traiectorii foarte alungite, iar mișcarea lor nu poate fi explicată pe deplin prin influența gravitațională a planetelor cunoscute.

Unul dintre exemplele care au atras atenția cercetătorilor este Sedna. Acest obiect îndepărtat are o orbită neobișnuită, care îl poartă mult dincolo de regiunea în care se află planetele cunoscute.

Jonti Horner, specialist în știința planetelor la Universitatea din Southern Queensland, a comparat aceste indicii cu niște „urme de pași în zăpadă”. Ele sugerează că în acea regiune s-ar putea afla un corp ceresc încă nedescoperit.

„Îți spune că a fost acolo cineva la care nu te așteptai”, a explicat cercetătorul conform New York Post.

Cum au încercat oamenii de știință să explice anomaliile

Pentru a înțelege ce ar putea influența orbitele obiectelor transneptuniene, cercetătorii au realizat simulări computerizate care acoperă o perioadă de aproximativ 4,5 miliarde de ani. Acestea au urmărit evoluția Sistemului Solar și modul în care planetele gigantice au ajuns în pozițiile pe care le ocupă în prezent.

Echipa a comparat apoi două tipuri de modele. Primul includea cele patru planete gigantice cunoscute, în timp ce al doilea lua în calcul și existența unor corpuri cerești suplimentare, aflate la distanțe foarte mari de Soare.

Rezultatele au sugerat că o planetă precum PX2 ar putea explica o parte dintre traiectoriile neobișnuite observate la marginea Sistemului Solar.

Totuși, modelul nu se potrivește în totalitate cu observațiile existente, iar cercetătorii spun că sunt necesare investigații suplimentare.

„Modelul nostru reproduce mai multe dintre modelele orbitale neobișnuite observate la obiectele înghețate îndepărtate, deși există încă diferențe între model și observații pe care trebuie să le investigăm în continuare”, a declarat Patryk Sofia Lykawka.

PX2 și ipoteza Planetei Nouă

Noua teorie amintește de ipoteza Planetei Nouă, care presupune existența unui alt corp ceresc masiv în regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar. Spre deosebire de PX2, această planetă ipotetică ar putea avea o masă de aproximativ zece ori mai mare decât cea a Pământului.

Ambele ipoteze încearcă să explice comportamentul neobișnuit al unor obiecte transneptuniene și influențele gravitaționale care ar putea acționa asupra lor. Cu toate acestea, PX2 și Planeta Nouă sunt două ipoteze distincte, iar niciuna dintre aceste lumi nu a fost confirmată prin observații directe.

Astronomii speră că viitoarele observații realizate cu ajutorul Observatorului Vera C. Rubin din Chile vor aduce informații suplimentare. Instrumentele acestuia ar putea identifica numeroase obiecte transneptuniene care nu au fost observate până acum și ar putea ajuta la clarificarea fenomenelor studiate.

„Dacă această planetă există, ar putea schimba modul în care înțelegem istoria Sistemului nostru Solar și cum cele mai îndepărtate obiecte ale sale au ajuns să urmeze orbite atât de neobișnuite”, a mai spus Patryk Sofia Lykawka.

Dacă existența lui PX2 va fi confirmată, descoperirea ar putea schimba modul în care oamenii de știință înțeleg evoluția Sistemului Solar și formarea orbitelor corpurilor aflate la marginea sa.