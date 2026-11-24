Conducerea companiei Microsoft a declanșat o alertă de ”Cod Roșu” din cauza unei defecțiuni grave, care a afectat mai multe servicii și produse. Compania a anunțat schimbări interne radicale în infrastructura tehnică.

Compania Microsoft ia măsuri urgente după pana la nivel global din 12-13 noiembrie 2026. | Profimedia

Microsoft s-a confruntat cu o defecțiune tehnică, care timp de 24 de ore a afectat numeroase produse vândute de companie. Conform Reuters, reprezentanții companiei au anunțat că vor face schimbări asupra infrastructurii tehnice.

Compania Microsoft a declanșat o alertă de ”Cod Roșu”

Alerta de Cod Roșu se declanșează când apar situații care necesită luarea unor măsuri urgente, cu prioritate. Printr-o astfel de situație trece și compania Microsoft, din cauza defecțiunilor tehnice care au afectat mai multe servicii.

În perioada imediat următoare, Microsoft va modifica modul în care previne și gestionează întreruperile majore, așa cum a fost și cea mai recentă defecțiune, care a durat aproximativ 24 de ore.

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Măsurile vin după ce în perioada 12-13 noiembrie, mai multe servicii ale companiei nu au mai funcționat, iar acest lucru a afectat activitatea altor companii la nivel global, iar timpul îndelungat al defecțiunii a provocat efecte.

Este vorba despre platforme precum Exchange Online, Outlook, Teams și Copilot, folosite de milioane de oameni din toată lumea.

Cel mai grav incident din istorie

Jason Henderson, președintele M365 Core, a considerat că incidentul din 12-13 noiembrie 2026 a fost cel mai grav din istoria clienților Exchange Online, având în vedere impactul major asupra clienților din toată lumea.

Acesta a precizat că niciodată nu a mai avut loc o pană cu o astfel de magnitudine, care să afecteze instituții guvernamentale din Australia, Japonia și SUA și care să perturbe comunicațiile companiilor aeriene.

Ce măsuri se iau

Compania Microsoft a anunțat măsuri pentru prevenirea unor incidente similare, care vor fi implementate în perioada următoare, după incidentul din 12-13 noiembrie 2026, care a afectat clienți la nivel global.

Vicepreședinta corporativă, Amanda Silver, a vorbit despre cinci direcții strategice care vizează reducerea încărcării sistemelor, împărțirea traficului în funcție de zone geografice și accelerarea mecanismelor de recuperare, potrivit Reuters.

Compania își propune să implementeze măsuri prin care eventualele probleme tehnice să fie remediate la nivel mondial în decurs de maxim o oră.