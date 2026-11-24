Cine sunt vedetele care vor prezenta Revelion Antena 2027? Trei nume îndrăgite de public se pregătesc să facă spectacol în noaptea dintre ani!

EXCLUSIV! Cine prezintă Revelion Antena 2027! Sunt cele mai îndrăgite vedete TV și promit o noapte de neuitat | Shutterstock

Cel mai așteptat moment al anului se apropie, iar familia Antena pregătește o petrecere pe măsură pentru noaptea dintre ani. Revelion Antena 2027 promite să aducă în casele telespectatorilor distracție, surprize și momente speciale, alături de unele dintre cele mai îndrăgite vedete de pe micul ecran.

EXCLUSIV! Cine prezintă Revelion Antena 2027

Cine va număra secundele până la trecerea în noul an? Două dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești și o prezentatoare apreciată vor forma echipa care va da startul petrecerii. Cei trei promit să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol plin de energie și voie bună.

Surpriza pregătită de Antena 1 este reprezentată de trei nume foarte cunoscute publicului. Este vorba despre Alina Pușcaș, Răzvan Simion și Dani Oțil, care vor prezenta împreună Revelion Antena 2027.

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Sunt cele mai îndrăgite vedete TV și promit o noapte de neuitat

Cei trei au experiență în televiziune și sunt apreciați pentru stilul lor diferit, dar și pentru felul în care reușesc să creeze o legătură cu telespectatorii.

Alina Pușcaș este una dintre prezențele familiare ale postului, fiind recunoscută pentru eleganța și naturalețea sa.

De cealaltă parte, Răzvan și Dani formează unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri de pe micul ecran, iar umorul și spontaneitatea lor sunt deja bine cunoscute.

Împreună, cei trei vor avea misiunea de a-i însoți pe români în ultimele ore ale anului 2026 și în primele clipe ale lui 2027. Combinația dintre experiența lor și energia specifică fiecăruia promite o seară în care distracția va fi la ea acasă.

Revelion Antena 2027 se anunță o petrecere specială, cu momente menite să aducă zâmbete și să transforme trecerea dintre ani într-o amintire frumoasă.

Noaptea de Revelion se anunță una plină de voie bună, emoție și momente de neuitat. Cu muzică, invitați speciali și trei gazde pregătite să întrețină atmosfera, telespectatorii sunt invitați să lase grijile în urmă și să întâmpine 2027 cu zâmbetul pe buze. Se anunță o petrecere pe cinste, iar numărătoarea inversă va începe în cel mai festiv mod la Antena 1 și în AntenaPLAY!