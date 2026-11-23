Mattia, una dintre cele mai cunoscute ispite din istoria emisiunii Insula Iubirii, a dezv[luit prin ce a trecut în lupta cu o boală necruțătoare.

Mattia Carnessali, una dintre ispitele care au atras atenția la Insula Iubirii, a vorbit din nou despre episodul care, spune el, i-a schimbat felul de a fi.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, italianul a povestit ce a urmat după ce a crezut că a scăpat de boală.

Potrivit ispitei, boala a recidivat după 2 ani, ceea ce a fost un „șoc emoțional” pentru el.

Cel de-al 2-lea episod a fost mult mai dificil decât primul și Mattia a vorbit despre obstacolele pe care a fost nevoit să le depășească.

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Mattia de la Insula Iubirii se luptă cu o boală necruțătoare

Potrivit propriilor declarațiilor lui Mattia din podcast-ul Face to Face, după prima confruntare cu boala, controalele medicale arătau bine.

„Am făcut analizele și se părea că totul e în regulă,” a dezvăluit fosta ispită. Dar cancerul a revenit după doar 2 ani, ceea ce l-a șocat.

Diferența dintre cele 2 etape a fost semnificativă, potrivit lui Mattia. Prima dată, intervenția chirurgicală a fost suficientă, dar pentru următoarea rundă, a fost nevoit să apeleze la chimioterapie.

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„Prima dată n-am făcut chimioterapie, n-am făcut nimic. A fost o operație,” a continuat Mattia. După ce a aflat că boala a recidivat, a trecut iar prin operație, plus chimioterapie, într-un „parcurs mult mai lung, mult mai dur”.

„A fost greuț, a fost greuț,” a continuat ispita, care a vorbit și despre cum era mai pregătit de această dată, pentru că deja trecuse prin această situație.

Întrebat dacă ar mai trece vreodată prin așa ceva, Mattia a declarat că „sută la sută, da”, pentru că experiența a avut și un impact pozitiv asupra sa. Ispita susține că l-a schimbat în bine și a avut un impact asupra mai multor arii din viața sa.

„Pentru felul în care am început să mă comport, să gândesc, să mă înțeleg,” susține Mattia.

Mattia a vorbit despre boala sa și la Insula Iubirii

Mattia Carnessali a apărut în sezonul 9 de la Insula Iubirii, în postura de ispită. Originar din Italia, Mattia e stabilit de mai mult timp în România, unde are mai multe afaceri, scrie Libertatea.

Nu e prima dată când publicul află despre boala lui Mattia. Încă din vara lui 2025, ipsita le-a povestit colegilor din sezonul 9 al Insulei Iubirii despre ce a îndurat pe plan medical, scrie Unica.

El a aflat că e bolnav la vârsta de 17 ani și a considerat asta una dintre cele mai bune încercări prin care a trecut.

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Și în 2025, vorbea despre boală precum un test prin care a trecut și l-a maturizat.

„Nu există niciun sentiment mai bun decât suferința ca să te facă să crești ca și om. Eu am avut cancer. Eu consider că ăsta a fost unul dintre cele mai bune teste. Toți avem momente grele. Depinde de cum le trăim. Sigur momentele grele sunt cele care m-au făcut omul care sunt, nu momentele vesele. M-au făcut să cresc, să învăț, să înțeleg ce vreau în viață. Aveam 17 ani când m-am îmbolnăvit. Mult timp m-am întrebat de ce eu, și până la urmă a fost o chestie care m-a ajutat foarte mult să cresc,” declara atunci Mattia.