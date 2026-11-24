Naționala de fotbal sub 17 ani a României va juca împotriva Venezuelei la Campionatul Mondial din Qatar, în cadrul celui de-al doilea meci din Grupa K, de la ora 14:30, liveVIDEO în AntenaPLAY.

Publicat: Marti, 24 Noiembrie 2026, 00:20 | Actualizat Marti, 24 Noiembrie 2026, 00:44

Meciul România U17 – Venezuela U17, de la Campionatul Mondial 2026, e în direct în AntenaPLAY azi, de la ora 14:30, şi în format LIVE VIDEO pe site-ul a1.ro

Se anunță o confruntare încinsă, din care sperăm ca ”tricolorii” mici să iasă învingători. Un succes împotriva sud-americanilor ne-ar oferi mari şanse de calificare pentru că din fiecare grupă merg mai departe primele două clasate, dar şi cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. Venezuela a învins Camerunul în partida de debut, cu scorul de 2-1.

În primul meci de la Cupa Mondială din Qatar, România a pierdut în fața Mexicului cu scorul de 1-0.

Clasamentul grupei K

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România participă pentru prima dată în istorie la turneul final, iar suporterii pot urmări în direct toate partidele tricolorilor, dar și o selecție de dueluri importante, exclusiv în AntenaPLAY.

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a obținut calificarea la Cupa Mondială U17 după ce a fost una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al doilea în ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2027.

Naționala României U17 face parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Toate cele trei partide ale echipei pregătite pentru turneul final se vor disputa la complexul Aspire Zone din Doha.

Programul României în grupa K:

21 noiembrie: Mexic – România 1-0

24 noiembrie: Venezuela – România, ora 14:30

27 noiembrie: România – Camerun, ora 18:00

Partidele se vor disputa în complexul Aspire Zone din Doha și vor fi transmise în direct de AntenaPLAY.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Portari: Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundaşi: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocaşi: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Alexandru GONCEAR (Farul Constanţa), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanţi: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Cum poți urmări Cupa Mondială U17 LIVE în AntenaPLAY

Fanii fotbalului pot urmări meciurile selectate ale competiției și toate confruntările României în direct, online, în AntenaPLAY, dar și pe Antena 1.

Cupa Mondială U17 din Qatar poate fi urmărită până pe 13 decembrie, iar suporterii au ocazia să descopere viitoarele staruri ale fotbalului mondial și să susțină generația care reprezintă România pentru prima dată la acest turneu.