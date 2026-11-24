Marți, 24 noiembrie 2026, în calendarul ortodox e pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Clement, zi care include și dezlegare la ulei și vin.

Credincioșii ortodocși sunt deja de 10 zile în Postul Nașterii Domnului, dar 24 noiembrie aduce dezlegare la ulei și vin.

În calendar, data e închinată unui ierarh din primele veacuri creștine, Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Romei.

În timp ce sărbători apropiate, precum Intrarea în biserică a Maicii Domnului, au permis și dezlegarea la pește, azi e vorba doar de ulei și vin.

Puțini știu cine a fost Sfântul Sfințit Mucenic Clement și cum a ajuns să fie pomenit pe 24 noiembrie.

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Cine a fost Sfântul Sfințit Mucenic Clement

Calendarul ortodox pentru 2026 îl pomenește pe 24 noiembrie pe Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Romei.

Clement s-a născut la Roma și părinții lui, Faust și Matilda, făceau parte din familia imperială. El avea și 2 frați, Faust și Faustinian, scrie Agerpres.

Clement a ajuns un apropiat al Sfântului Apostol Petru. I-ar fi fost ucenic și a fost numit chiar de către Petru drept episcop al Romei, înainte de a fi răstignit în timpul lui Nero.

Moartea lui Clement a venit în vremea altui împărat, în persecuția împotriva creștinilor din timpul lui Traian (98–117). Clement fost exilat la Cherson, în Crimeea de azi, unde a fost aruncat în mare cu o ancoră de corabie legată de gât, potrivit Agerpres.

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După deces, 2 ucenici ai săi, Corneliu și Fivi, s-au rugat să afle unde se află trupul lui. Marea s-a retras atunci și a scos la iveală o casă de marmură în formă de biserică, cu trupul sfântului și ancora alături, potrivit scrierilor bisericești.

Minunea s-ar fi repetat an de an și la fiecare prăznuire a sfântului marea se retrăgea timp de 7 zile, pentru ca pelerinii să se închine moaștelor. Lucrul acesta ar fi durat mulți ani, până în vremea împăratului bizantin Nichifor. Când apele nu s-au mai retras, moaștele au apărut pe apă și au fost duse de credincioși în ora.

Alături de Clement, în calendarul ortodox apare azi și Sfântul Mucenic Petru, episcopul Alexandriei. Petru a fost episcop în timpul persecuției poruncite de Dioclețian (284–305). Alungat din scaunul episcopal, a mers în Fenicia și Palestina, unde i-a întărit pe creștini prin scrisori și rugăciune. A murit tot ca martir, când a fost decapitat din porunca împăratului Maximin (305–313), după ce adusese mulți păgâni la creștinism.

Ce se mănâncă pe 24 noiembrie

Ziua de marți are dezlegare la ulei și vin, adică în această zi sunt permise untdelemnul și vinul, dar nu și peștele. Mesele rămân deci de post, cu mâncăruri din legume, cereale și leguminoase, dar acestea pot fi gătite cu ulei și se poate bea un pahar de vin, scrie Alba24.

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În noiembrie 2026 sunt 4 zile cu dezlegare la ulei și vin, 17, 19, 24 și 26 noiembrie, în calendarul ortodox. Ceea ce înseamnă că, după peștele permis luni, 23 noiembrie, credincioșii trec marți la o masă fără pește, dar tot cu ulei și vin.

În post, credincioșii nu mănâncă carne, ouă, lapte și produse lactate. Rămân permise alimentele de origine vegetală, cu dezlegările la untdelemn, vin și pește din anumite zile. Pentru bolnavi, femeile însărcinate, copii și alte persoane care nu pot ține postul obișnuit, regulile pot fi adaptate cu îndrumarea duhovnicului.