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Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse

A murit pilotul de curse moto Adrian Rus-Sinner. Cine era și ce s-a întâmplat, de fapt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 21:17 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 21:24
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Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul de curse moto a murit într-un accident în timpul unei curse | facebook
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Doliu în motociclismul românesc. Pilotul Adrian Rus-Sinner a murit într-un accident produs pe circuitul de la Brno

Cine a fost Adrian Rus-Sinner

Motociclismul românesc este în doliu după moartea pilotului Adrian Rus-Sinner, care și-a pierdut viața în urma unui grav accident petrecut sâmbătă, pe circuitul de la Brno, din Cehia, în timpul unei etape din Alpe Adria International Motorcycle Championship.

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Incidentul s-a produs chiar la startul uneia dintre cursele din clasa Superbike, unde au fost implicați doi piloți. Echipele medicale au intervenit imediat, însă unul dintre sportivi a decedat la fața locului din cauza rănilor extrem de grave. Cel de-al doilea pilot a fost transportat în stare critică la spital, dar, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat.

Federația Română de Motociclism a confirmat că unul dintre sportivii decedați este Adrian Rus-Sinner și a transmis un mesaj de condoleanțe.

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„Cu profundă tristețe vă informăm că, în cadrul programului competițional de sâmbătă din Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, a avut loc un grav accident la startul cursei de Superbike. Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care și-au pierdut viața este Adrian Rus-Sinner”, a transmis Federația Română de Motociclism.

Competiția de la Brno a fost anulată

În urma tragediei, organizatorii au decis să anuleze toate cursele rămase din cadrul competiției programate în acest weekend, în semn de respect față de cei doi sportivi care și-au pierdut viața, arată Observatornews.ro.

Un mesaj comun de condoleanțe a fost transmis de Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, promotorul competiției AAcademy, Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno, toate exprimându-și regretul profund pentru tragedia petrecută pe circuit.

Reprezentanții Federației Române de Motociclism au precizat că, din respect pentru familiile îndoliate, nu vor face publice alte informații în acest moment.

Moartea lui Adrian Rus-Sinner reprezintă o pierdere grea pentru motociclismul românesc și pentru comunitatea sporturilor cu motor, iar numeroși colegi și pasionați ai acestui sport și-au exprimat deja regretul în mediul online.

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