Microbuzul echipei Dinamo 2 s-a izbit de un copac, iar accidentul rutier care s-a produs a necesitat planul roșu de intervenții.

Accident rutier grav în Câmpulung. Microbuzul echipei Dinamo 2 s-a izbit de un copac și un membru al staffului a murit | IGSU

Tragedie în Argeș: un membru al staff-ului medical al echipei secunde Dinamo a murit după ce microbuzul în care se afla s-a izbit de un copac.

Accident rutier grav în Câmpulung

Un grav accident rutier a avut loc vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, implicând microbuzul echipei secunde a clubului Dinamo București. Vehiculul transporta jucătorii și membrii staff-ului către antrenamentul programat în cadrul cantonamentului, însă deplasarea s-a transformat într-o tragedie.

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Potrivit informațiilor transmise de club, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Din această cauză, a pierdut controlul direcției de mers, iar autovehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului.

În urma impactului, maseurul echipei, Constantin Covaciu, și-a pierdut viața. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut succes.

La bordul microbuzului se aflau 16 persoane. Zece dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații și tratament. Printre răniți se numără și antrenorul echipei secunde, fostul fotbalist Adrian Ropotan, care a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii. Reprezentanții clubului au precizat că acesta este internat și se află în afara oricărui pericol.

Având în vedere numărul mare de victime, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a activat Planul Roșu de Intervenție. La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de salvare, inclusiv autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, precum și un elicopter SMURD. Intervenția a fost suplimentată cu o unitate de terapie intensivă mobilă și echipaje din județele învecinate.

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La sosirea salvatorilor, două persoane erau încarcerate și au fost extrase dintre fiarele contorsionate ale microbuzului. Toți răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi transportați către unitățile spitalicești.

Anunțul făcut de Raed Arafat după incidentul de la Câmpulung

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, deși mai multe persoane au fost rănite, niciuna dintre victimele supraviețuitoare nu se află într-o stare critică.

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Clubul Dinamo București a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Constantin Covaciu și a precizat că întreaga comunitate dinamovistă este profund îndurerată de pierderea colegului lor. Totodată, reprezentanții clubului au anunțat că vor oferi sprijin tuturor persoanelor afectate de accident.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului și pentru a confirma oficial cauzele care au dus la tragedie.