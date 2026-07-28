Șobolanii bagă spaima în bucureșteni. Descoperirea făcută de o femeie în propria baie a devenit virală

Tot mai mulți bucureșteni semnalează apariția șobolanilor în cartierele Capitalei. O femeie susține că s-a trezit cu o rozătoare în baie, după ce aceasta ar fi intrat prin vasul de toaletă. Autoritățile pregătesc noi reguli pentru deratizare.

Șobolanii sunt semnalați tot mai des în București, iar imaginile și mărturiile locuitorilor au început să se înmulțească în mediul online. Rozătoarele nu mai sunt observate doar pe străzi sau în apropierea platformelor de gunoi, ci și în interiorul blocurilor și chiar în locuințele oamenilor. Situația îi îngrijorează pe bucureșteni, care cer măsuri urgente din partea autorităților.

Șobolanii bagă spaima în bucureșteni

În ultimele zile, mai mulți locuitori ai Capitalei au publicat fotografii și videoclipuri în care apar șobolani surprinși în diferite cartiere. Unele imagini arată rozătoare care se plimbă nestingherite printre blocuri, iar altele prezintă exemplare găsite fără viață în apropierea zonelor rezidențiale.

Un astfel de caz a fost semnalat în cartierul Sebastian, unde mai mulți locatari au susținut că au găsit șobolani morți în apropierea unui bloc. Oamenii spun că situația persistă de mai mult timp și se tem că numărul rozătoarelor este în creștere, în ciuda acțiunilor de deratizare efectuate periodic.

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Un alt incident care a atras atenția s-a petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. O femeie a povestit pe o rețea de socializare că a avut parte de un șoc după ce a descoperit un șobolan chiar în baia apartamentului său. Potrivit acesteia, rozătoarea ar fi pătruns în locuință prin vasul de toaletă.

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Speriată de cele întâmplate, femeia a cerut sfaturi pe o pagină de Facebook, întrebând ce măsuri poate lua pentru a preveni repetarea unei astfel de situații. Postarea sa a devenit rapid virală, iar sute de utilizatori au reacționat, povestind experiențe similare sau oferind recomandări privind protejarea instalațiilor sanitare și sesizarea autorităților competente.

Descoperirea făcută de o femeie în propria baie a devenit virală

Șobolani au fost observați și în alte zone ale Bucureștiului, inclusiv printre blocurile din mai multe sectoare. Locuitorii susțin că rozătoarele sunt văzute frecvent seara sau în apropierea spațiilor unde sunt depozitate deșeurile menajere. Mulți consideră că temperaturile ridicate din această perioadă și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor pot contribui la înmulțirea acestora.

În acest context, autoritățile locale pregătesc noi măsuri. Consiliul General al Municipiului București urmează să dezbată un proiect care stabilește reguli actualizate pentru firmele care efectuează operațiuni de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Scopul noilor prevederi este eficientizarea intervențiilor și stabilirea unor responsabilități mai clare pentru operatorii care desfășoară aceste activități.

Totodată, reprezentanții autorităților le recomandă cetățenilor să sesizeze imediat apariția rozătoarelor și să evite depozitarea necorespunzătoare a gunoiului menajer, întrucât resturile alimentare reprezintă una dintre principalele surse de hrană pentru șobolani.

Specialiștii atrag atenția că prezența unui număr mare de rozătoare poate reprezenta un risc pentru sănătatea publică, motiv pentru care intervențiile rapide și măsurile de prevenție sunt esențiale. În același timp, locuitorii speră ca noile reguli și campaniile de deratizare să reducă fenomenul care, în ultimele săptămâni, pare să fi devenit tot mai vizibil în mai multe cartiere ale Capitalei.