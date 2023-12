De ce au început să apară în mai multe orașe din România pungi cu pâine. Ce înseamnă dacă găsești una pe stradă

Tradiția din vremea Imperiului Otoman care a fost readusă la viață în România. Pâinea pusă pe garduri i-a uimit pe cetățeni. Iată care este motivul aparițiilor misterioase.

În această perioadă, în mai multe zone din România au fost găsite mai multe pungi cu pâine agățate de garduri sau puse pe bănci alături de bilețele pe care este scris un mesaj cu un puternic impact emoțional.

Iată care este motivul și ce scrie pe bilețele misterioase.

Tradiția din vremea Imperiului Otoman care a fost readusă la viață în România

Gestul impresionant a pornit de la un bărbat de origine turcă care acum locuiește în București. Ural Sinan a lansat pe pagina personală o campanie prin care îi îndeamnă pe români să facă fapte bune în perioada sărbătorilor de iarnă.

Deși anul acesta s-au viralizat imaginile cu pungile de pâine, tradiția există de ceva timp la noi în țară. Astfel că, oamenii sunt îndemnați să ofere alimente oamenilor care nu au posibilități financiare.

De-a lungul timpului, tradiția s-a extins în mai multe zone din țară, iar românii au văzut un lucru bun în această activitate și, astfel, au reușit să îi convingă și pe alții să ia parte la tradiție.

Ural Sinan deține un magazin ce are o activitate bazată pe comercializarea bricegelor și cuțitelor. Bărbatul a precizat că primele 40 de persoane care vor lua parte la această activitate vor primi din partea lui un cadou reprezentat de un set de bricege.

„<<Pâine în așteptare>> este o tradiție frumoasă din perioada Imperiului Otoman, demnă de laudă. Cei ce cumpărau pâine de la brutărie plăteau pentru două pâini, însă luau doar una singură, iar pe cealaltă o lăsau în așteptare. Cei sărmani veneau și luau din pâinea lăsată în așteptare. Astfel cel ce făcea un bine și cel ce era ajutat nu se cunoșteau. Această tradiție continuă și în prezent în anumite regiuni din Turcia” a transmis Ural Sinan pe pagina personală de Facebook.

„Este o tradiție practicată în Turcia. Cumperi aproximativ 20- 25 de pâini de la un market sau de la o brutărie din apropiere. Le pui într-o pungă. Scrieți pe ea, ca să se înțeleagă: <<PÂINE AGĂȚATĂ. ORICINE ARE NEVOIE POATE LUA CÂT ARE NEVOİE FĂRĂ SĂ CEARĂ NIMĂNUI!” O agăți pe ușa market sau a brutăriei sau într-un loc convenabil și vizibil. Îi faci o fotografie și o postezi sub această postare. (...) Se fac 800 – 1000 de pâini în total. Cred că o vei face cu bună credință. Și am încredere în toată lumea! Trișorul îi va da socoteala lui Dumnezeu! Poate că nevoile zilnice de pâine ale unei familii vor fi satisfăcute fără să jignească pe nimeni. Dumnezeu să vă accepte ajutorul”, a mai transmis bărbatul pe pagina sa de Facebook.

Îndemnați de către bărbat, românii au reacționat rapid și au intrat în frumosul joc de sărbători, comentând la postare cu imagini în care se pot observa pungile de pâine pe care ei le-au achiziționat.